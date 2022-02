Karen Oviedo, una mujer de 32 años, fue detenida por presuntamente envenenar a su esposo, Rolando Ángel Aquino, de 35 años, con quien convivía en el departamento de Guaymallén, provincia de Mendoza. El hombre murió por envenenamiento luego de ingerir líquido anticongelante para autos.

Según las primeras informaciones, todo ocurrió en una vivienda de la calle Manuel A. Saez al 7100, en Villa Nueva, en Guaymallén. La historia inició el 7 de enero, cuando la sospechosa, llevó al a la víctima a la Clínica Santa María. El hombre ya estaba inconsciente y de inmediato quedó internado en terapia intensiva. Un par de días después murió.

A la mujer la complica el hecho de que los investigadores revisaron su teléfono celular y encontraron que había buscado en Google "cómo matar con veneno". No fue la única búsqueda: otra decía textual "cómo borrar el historial de búsqueda". A su vez, los sabuesos descubrieron que Oviedo había comprado el producto anticongelante por internet.

La mujer declaró que en realidad había comprado gotas para la piel, debido a que ella y su pareja tenían manchas en el cuerpo. Acto seguido, explicó que ella consumió unas "pocas gotas" y que su esposo ingirió "mucho más".

En ese contexto, la fiscal de la causa, Claudia Ríos, decidió investigar lo ocurrido como "averiguación de muerte" e hizo un registro en la vivienda de la pareja. Allí encontró elementos que la movieron a la sospecha.

Por caso, una empleada que se desempeñaba allí declaró que Oviedo obligaba a Aquino "a tomar algo que él no quería", lo que hizo que el hombre comenzara a vomitar y se retirara de la casa. Según el relato de la empleada, el hombre -que estaba atravesando una depresión- le decía a su mujer “cada vez que me das algo me cae mal”, según informó el Diario Los Andes. A partir de esto, la fiscal decidió analizar el teléfono de Oviedo. De esa pericia comenzó a desprenderse esta terrible historia.

Allí mismo fue cuando la fiscal Ríos logró determinar que la mujer había comprado etilenglicol, un líquido que sirve para absorber el exceso de calor del motor de los vehículos. A raíz de tales hallazgos, la funcionaria judicial ordenó la detención de Oviedo.

A su vez, dispuso de una serie de allanamientos que arrojaron como resultado el secuestro de botellas, goteros y distintas sustancias que ahora mismo están siendo analizadas por expertos.