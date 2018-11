Una joven grabó un video de un hombre que se masturbó a su lado, en un colectivo. Subió el material en Twitter y originó múltiples respuestas de agravio por este tipo de situaciones de abuso que suelen repetirse.

“Me subí al 60 (Paraná y Fleming) en Plaza Las Heras a las 12:30. Estaba en el asiento de la ventana derecha y en el de la izquierda había un chabon que cada tanto se me quedaba mirando. Cuando pasamos Puente Saavedra me doy cuenta que se estaba masturbando”, escribió la usuaria de nombre Antonela.

“El chofer no solo paró el colectivo sino que me acompañó a hacer la denuncia y las pasajeras del colectivo se quedaron conmigo, me ofrecieron ayuda para difundirlo y me convidaron gaseosa y caramelos pues las mujeres son lo mejor que le pasó al mundo”, agregó en otro tuit.

Un policía se acercó a la unidad, hizo descender al hombre, que no opuso resistencia.