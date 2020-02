Un comerciante que trabaja al menos hace 11 años en una concurrida zona de Rawson, sufrió ayer en la madrugada un duro golpe: un incendio por un cortocircuito que le dejó pérdidas por al menos un millón de pesos por las destrucción de máquinas, aparatos, mercaderías y hasta la construcción misma. Las pérdidas no fueron totales por la rápida llegada de los Bomberos del Cuartel de Rawson, que evitaron la propagación dentro del comercio y también que las llamas llegaron hasta casas vecinas.

El hecho ocurrió sobre las 4 de ayer en el local "El Jorge", de Jorge Jaled, situado en la esquina de Corrientes y José Dolores, Rawson. A esa hora, los vecinos llamaron por las llamas y el ruido de explosiones en el lugar.

Según contó el propio Jaled, todo indica que el fuego se inició en uno de los dos freezers que tenía en un depósito junto con mercaderías varias, máquinas y herramientas.

Además de esos aparatos con la mercadería que conservaban en frío, el fuego alcanzó directamente o dañó a través del hollín y el calor, otras mercaderías (carnes, comestibles, bebidas) como también un televisor, un equipo de aire acondicionado, las cámaras de seguridad y la alarma del lugar, la construcción y también la instalación eléctrica, precisó Jaled.

"No es bueno que pase algo así porque la situación no está fácil, hemos tenido grandes pérdidas y va a costar reponerse pero hay que seguir trabajando, no queda otra", contó ayer Jaled.