Alrededor de 70 policías locales estuvieron apostados ayer en diferentes caminos alternativos que unen San Juan con San Luis y Mendoza, esperando el paso de un vehículo supuestamente vinculado a la desaparición de Guadalupe Belén Lucero (5), pero eso nunca ocurrió, confirmaron fuentes policiales.

El alerta llegó a las autoridades de Seguridad de San Juan durante la madrugada, a eso de las 2.30, y de inmediato se dispuso el traslado de los efectivos a distintos lugares. El dato llegó de San Luis e indicaba que muy posiblemente un auto color oscuro iba a intentar cruzar hacia San Juan o hacia Mendoza. Lo que no trascendió es si en ese vehículo el o los sospechosos se trasladaban solos o con la criatura. Eric Lucero y Yamila Cialone, padres de la nena (están separados), negaron -cada uno por su lado- saber sobre el procedimiento y admitieron que desconocen si hay alguna pista que vincule a San Juan. "En San Juan o donde sea, no importa, que se la busque por todos lados", arremetió Lucero. Cialone, por otro lado, dijo que "no me gusta que se hagan rastrillajes porque eso indica que la buscan sin vida, pero me parece bien que se trabaje en la búsqueda". Sin embargo, en la Fuerza explicaron que no se hicieron rastrillajes para encontrar a la pequeña, sino que el operativo se centró en el paso del vehículo.

El operativo contó con la asistencia de drones y personal especializado.

En el lugar trabajaron pesquisas del GERAS (con camionetas 4x4, motos y cuatriciclos), de Búsqueda y Rescate de Personas (D-5), de Tránsito, de la Brigada Sur y también brindaron apoyo efectivos de comisarías.

Lo que los policías hicieron fue reforzar los controles en los pasos de San Carlos y El Encón, mientras que otros se abocaron a custodiar las rutas clandestinas. Por ejemplo, llegaron a sitios inhóspitos como las Lagunas de Guanacache, Retamito, Huellas del Huarpe y otros sitios fronterizos de complicado acceso.

Según fuentes policiales, desde San Luis la información brindada fue escasa, pero trascendió que alguien hizo llegar el dato sobre la maniobra con el auto que intentaría salir co la nena de San Luis.

Ayer en la provincia puntana hubo operativos en los diques La Florida y La Estrechura, y en el barrio 544 Viviendas donde la niña desapareció el 14 de junio pasado.