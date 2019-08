Mauricio Ontiveros, el joven de 32 años que denunció una brutal golpiza por parte de un grupo de efectivos de la Seccional 7ma que terminó con la detención de 7 de ellos, contó detalles de lo sucedido la noche del 20 de junio.

"Cuando volvía de llevar a un amigo me detuvo un patrullero, me pidieron los papeles y me faltaba la RTO y la tarjeta verde. Proceden a radiarme el auto y llevarme ala comisaría esposado", contó en los micrófonos de AM 1020.

Según su relato, la violencia se inició cuando se negó a firmar un acta. "Me empezaron a decir que tenía que firmar y ahí empezaron los insultos y los golpes".

"Uno me golpeaba y otro me tenía las manos para atrás. Yo caí al piso y ahí me dieron patadas en un oído. Después me llevaron al calabozo donde me dejaron sin zapatillas", agregó.

El joven dijo que además de los golpes, se le negó la posibilidad de contactarse con su familia y recién fue durante el cambio de guardia al otro día que lo liberaron.

"Cuando sentí los golpes en el oído tuve miedo.Fue una situación muy rara, jamás pensé que me iba a pasar algo así. Espero que se haga justicia. Un día se les puede ir la mano y matar a alguien", manifestó Ontiveros.

Por el caso hay 7 uniformados detenidos.