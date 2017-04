Ricardo Fulles, el padre de Araceli Fulles, fue a la casa en donde encontraron el cuerpo descuartizado y enterrado de la joven. Allí dijo que sospecha que hay serias irregularidades en la investigación policial y que si no fuera porque su hijo insistió, los agentes no hubieran vuelto a la propiedad en la que dieron esta tarde con restos humanos.





"La Policía no llegó acá. Llegó mi hijo. Si mi hijo no insistía, no venían a este lugar", sostuvo el padre de Araceli a TN. "¿Qué hay atrás de esto?", preguntó un cronista. "La verdad es que no se sabe. El hombre que vivía acá se fugo porque encontraron un muerto", respondió.

El hombre, además, dejó entrever una fuerte sospecha en la actitud del entorno policial que estuvo detrás del caso en los primeros días. Uno de los hombres detenidos sería familiar directo de un oficial. Por eso, según Fulles, hubo una desviación de la investigación, algo que había deslizado uno de sus hijos hace unos días. "Desde una primera movida dijimos que había algo raro den la investigación. Ahora tenemos las consecuencias", lanzó.