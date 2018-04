Brenda Barattini, la joven que se encuentra detenida en penal de Bouwer en Córdoba por haber mutilado los genitales de su amante con una tijera de podar, rompió el silencio y habló sobre el episodio que conmocionó al país.

"Yo lo herí con una tijera, le corté el miembro, el pene, no los testículos. Le corté el pene, no completamente: lo herí. Completo no fue: lo herí", dijo la joven de 26 años en una entrevista con La Voz del Interior.

"A mí me generó un daño muy grande, un daño psicológico muy grande. Vulnerando mi intimidad, y eso no se hace. Ni a una mujer, ni a un hombre, ni a nadie. Quizá no de una manera correcta, pero respondí", explicó Baratinni.

La joven habría tomado la decisión de lastimar a su amante debido a la difusión de un video íntimo de la pareja, que la víctima compartió con sus amigos.

"Fue un daño muy grave lo que me hizo. Creo que si este video sale a la luz, esta persona para la Justicia va presa. No han encontrado el video, no sé qué pasó. Él ha reconocido que había un video y que lo pasó. Es más, la persona a la que se lo pasó, oh casualidad, es su mejor amigo, tecladista de la banda, su abogado; no me sorprende", contó.

"Todos ven el daño físico y nadie ve el daño que él me hizo”, argumentó la arquitecta. Sin embargo, aseguró que está muy arrepentida por el hecho y que no lo volvería a hacer de vuelta. "No lo haría de vuelta, porque la violencia no se apaga con violencia", dijo.