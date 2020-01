La abuela de los Pertossi habló sobre el caso de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado luego de una brutal golpiza propiciada por un grupo de rugbiers el pasado sábado en Villa Gesell. Es que su nieto Ciro está detenido en la comisaría del lugar acusado de ser uno de los autores materiales del hecho mientras que su hermano Luciano y su primo Lucas, de cómplices.

Los nietos de la mujer, todos menores de 20 años, son jugadores del Arsenal Náutico, el único club de rugby de Zárate y ahora están encerrados en celdas de comisarías de Villa Gesell y Pinamar acusados de ser partícipes del crimen de Fernando Báez Sosa, un joven de 19 años oriundo de la Plata.

La abuela de los Pertossi no quiso revelar su nombre, y atendió a los medios a través de una ventana con rejas y tapada en plantas de su casa en Zárate. Aseguró que no quiere encender la televisión para no ver más nada de lo sucedido y que tampoco quiere hablar con la prensa ni salir a la calle. "Médico por suerte tengo", expresó respecto a que padece una enfermedad que es por lo único que volvería a salir a la vía pública.

Ahora, se encuentra básicamente sola en su hogar debido a que casi toda su familia debió migrar desde Zárate a Villa Giselle. “Acá mis nietos venían siempre, pero siempre. ¡Son amorosos conmigo! ‘Abuelita, te quiero, invitame a comer’" me decían. Todos jugaban al rugby, mis tres nietos, desde chiquitos, desde los 5 años, toda la vida en el club Arsenal”, dijo la mujer en un reporte de Infobae.

Además, aseguró que no tiene la fuerzas para ir a verlos ya que su salud no se lo permite y sumado a ello dijo que no le gusta la idea de tener que ir a verlos a una comisaría o una cárcel.

Entre las preguntas de uno de los cronistas de Infobae, la abuela respondió: “No entiendo por qué hacen esto. Quizás mis nietos andan en la joda, pero no son ignorantes, tuvieron educación, no les faltó escuela, fueron al mejor secundario de acá. Qué sé yo, no entiendo qué le pasa al ser humano".

La mujer de 74 años no quiso hablar de la crueldad de los 10 rugbiers de acusar a Pablo Ventura como el autor del crimen, acusación que le costó cuatro días de detención en la comisaría hasta que la fiscalía lo liberó el martes en la noche por faltas de pruebas.

Finalmente, el periodista le preguntó si cree que sus nietos deben pagar por lo que hicieron a lo que ella respondió: "No los acuso ni los defiendo. Me duele".

Según la mujer, su nieto Ciro, de 19 años, “estudia, es un chico modelo, corta el pasto, es ejemplo de la gente”. Sin embargo, para la fiscal Verónica Zamboni de acuerdo a filmaciones y testimonios en su investigación, Ciro Pertossi es junto a su compañero Máximo Thomsen el acusado de golpear a Fernando hasta la muerte. Por otra parte, su hermano Luciano y su primo Lucas fueron acusados de ser partícipes necesarios en el hecho.