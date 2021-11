La joven que lanzó insultos racistas contra una oficial de policía en el barrio porteño de Colegiales se disculpó por su actitud y aseguró que "no fue mi intención insultar a los policías. No tengo nada en contra de ellos. No quise insultar a otro tipo de gente".

Eliana Sosa habló luego de declarar ante la fiscalía y dijo: “Les pido disculpas a todas las personas que se sintieron mal por lo dicho. No va a volver a ocurrir bajo ninguna circunstancia. Es lo único que tengo para decir".

En declaraciones televisivas contó que tiene 19 años y está “terminando de estudiar”, señaló que su intención no era “agredir a policías como a personas de afuera”.

En este contexto, Eliana Sosa confirmó que pidió una “mediación” para “pedirles disculpas cara a cara a los policías”, y manifestó su deseo de que se "las acepten". A su vez, admitió que ese gesto no repara el daño que hizo, y se dio el lujo de sugerir cómo deberían sancionarla: "no me molestaría hacer tareas comunitarias, es más, lo hago bajo mi responsabilidad, no tengo ningún problema. No tengo nada contra la gente... No tengo nada contra nadie”.

#buenosaires NO ME GUSTA LA GENTE OSCURA decía la chica al ser detenida pic.twitter.com/HjTOGcCUaS — Hechos Policiales (@CtesHechos) November 4, 2021

Fuente: Minutos Uno