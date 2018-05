Después que la Sala 1 de la Cámara Penal, a cargo del juez Juan Carlos Caballero Vidal (h), condenara a 8 años de prisión al bolichero Martín Leonídas Herrera por drogar y violar a una joven, su víctima rompió en llanto.

"Nadie me devuelve mi cuerpo, mi cabeza, la seguridad", dijo la chica tras conocer el fallo.

"Me acuerdo todo, no lo puedo contar porque se me parte el cuerpo", manifestó respecto a lo ocurrido el 23 de abril del 20016 cuando fue al boliche L"Ovella Negra, ubicado en el lateral de Circunvalación, entre Ignacio de la Roza y Libertador, en Capital., y fue violada por el dueño en el baño.

Según consta en la denuncia, en un momento se sintió mal, fue al baño de la planta baja y ahí fue abusada por Herrera, quien hasta la fecha niega el hecho. Es más, a la salida del juicio afirmó que apelará la resolución por entender que "no hay pruebas" en su contra.

Fuente: Canal 8.