La mamá de la mujer de 23 años que protagoniza el video que en las últimas horas se volvió viral, en el cual se ve cómo golpea brutalmente a su propia hija, aseguró que su hija, Belén, “está arrepentida de lo que hizo".

"Hice la denuncia en la Comisaría de la Mujer el 15 de diciembre y mi nieta filmó el video el 21 de ese mismo mes. Yo sabía que mi hija agredía verbalmente a mis nietos pero nunca la había visto pegarle de tal manera", admitió Patricia, abuela de la nena golpeada.

"Intervino el servicio local. Tuve apoyo de ellos para que citaran a Belén en la Delegación Noroeste. A mi hija le dije que no le siga pegando a las nenas porque tenía el video en un CD para llevarlo a Fiscalía. Primero reaccionó como una persona que no comprende y luego entendió que podía perder a sus hijas", agregó la mujer en La Brújula 24 FM 93.1.

"Entiendo la agresión que surge desde las redes. Hoy mi hijo no sabe dónde está parado, es una persona especial a la que hay que explicarle todo esto. Mi hija está arrepentida y, seguramente, hablará. Creo que ella puede mejorar y será un profesional el que determine que esté apto. Yo me voy a hacer cargo de que eso se cumpla", afirmó Patricia.

Al ser consultada sobre el entorno familiar de Belén durante su infancia, la mujer dijo: "Mi marido me pegó a mi desde la noche de bodas, pero eso no justifica nada. El video me ayudó a que uno tenga más apoyo mediático y del servicio local. Todo el mundo necesita una oportunidad, ella tiene toda una vida por delante y habrá que esperar el dictamen de aquellos que entienden en el tema para decidir si le devuelven a sus hijos".

"Yo estoy tranquila porque siempre que vi algo le preguntaba por qué hacía tal o cual cosa. El problema es que ella no aceptaba ni reconocía y todo quedaba en la nada. Trabajo en casas de familia, me iba corriendo a cuidarle a las nenas hasta que dejé de cuidárselas porque veía que las agredía. Hoy veo las cosas de otra manera", añadió.

Por último, habló sobre la situación de la protagonista del video: “Belén no está prófuga, eso no es real. Ella aceptó la ayuda y está arrepentida, sabe que lo que hizo está mal".