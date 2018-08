Gran despliegue. Gran parte de la calle Entre Ríos, entre 25 de Mayo y Pedro Echagüe, quedó ocupada con los 47 ladrillos de marihuana.

En un nuevo golpe al narcotráfico, efectivos de la Delegación San Juan de la Policía Federal hallaron ayer en Capital poco más de 50 kilos de marihuana que eran transportados en un taxi, y detuvieron a dos sujetos: el pasajero, identificado como "el Gordo" Vera (19). También cayó el taxista (no revelaron su identidad), un sujeto que no tendría nada que con la droga, dijo una alta fuente ligada al caso. El de ayer representó el cuarto hallazgo más importante de esa hierba en los últimos 10 años y fue el segundo secuestro de la misma sustancia concretado por la mismos policías, los de la Delegación San Juan de la Policía Federal (ver página 9).



Según fuentes policiales, los pesquisas tenían el dato y desde hace unos días venían investigando los movimientos del sospechoso Vera. Y minutos antes del mediodía de ayer lo apresaron cuando iba a bordo de un móvil de la empresa "Sumampa Remiss". Fue en la esquina de calles Entre Ríos y Pedro Echagüe. Los policías interceptaron el auto y secuestraron del baúl 4 cajas que tenían en su interior 47 ladrillos de marihuana compactada, cuyo peso superó los 50 kilogramos, indicaron los voceros. El valor en la calle de la droga incautada ronda los 700.000 pesos, según voceros policiales.



Si bien tanto Vera como el taxista quedaron detenidos (a disposición de la Justicia Federal), el conductor del automóvil en un principio sería desligado del caso debido a que no tendría complicidad con el movimiento narco. "Al parecer no sabía que en esas cajas que cargaron en el baúl de su auto había droga", reveló un investigador. De todas formas será investigado.



Anoche continuaban con la investigación y no se descartaban más detenciones y secuestro de evidencia.