Una pareja de ancianos fue encontrada asesinada a balazos en su casa de una zona rural en cercanías a la localidad cordobesa de El Tío y por el doble crimen detuvieron a un nieto de las víctimas, informaron hoy fuentes policiales y judiciales.



La principal hipótesis de los pesquisas apunta a este sospechoso, de 27 años y que reside en una vivienda aledaña a la escena del hecho, ubicada en el paraje rural San Antonio, a unos 15 kilómetros de la mencionada localidad del departamento San Justo.



Según las fuentes, el ahora acusado fue detenido esta tarde por una patrulla policial que rastrillaba la zona y lo halló escondido en el cementerio local.



Las víctimas fueron identificadas como Nicolaza Rosa Frontera (79) y Antonio López (78), quienes fueron hallados asesinados a balazos en el interior de su domicilio.



La investigación se inició anoche, luego de que un hijo de la mujer denunciara en la comisaría de El Tío que su madre no respondía sus llamadas, por lo que se dirigió al domicilio y encontró los dos cuerpos.



"Antonio era una excelente persona, no tenía problemas con nadie. No merecía nada de lo que le ocurrió", contó esta tarde a la prensa local Marcelo, amigo de una de las víctimas.



El doble crimen generó conmoción en El Tío, situada unos 130 kilómetros al este de la capital cordobesa.



En tanto, la causa penal quedó a cargo de la fiscal de Arroyito, Graciela Debernardi, quien dispuso la captura del nieto investigado. En las diligencias intervino personal policial de Grupo Especializado DUAR y la Patrulla Rural.