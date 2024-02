Los investigadores a cargo de la búsqueda de Yohana Zamora, la mujer desaparecida hace 15 días en el partido bonaerense de Merlo y por cuyo posible femicidio está detenido quien es su pareja, hallaron en las últimas horas un pantalón violeta, ropa interior y una cuerda en un pozo en medio de un descampado cercano a la casa de la víctima, mientras se continúa con su búsqueda en otros barrios de la zona, informaron hoy fuentes judiciales.



A su vez, las fuentes consultadas por Télam revelaron que la fiscal de la causa, Marina Rueda, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 11 de Morón, especializada en Violencia Familiar y de Género, excarceló a la segunda detenida que tenía la investigación, una joven que fue arrestada por poseer el teléfono de la víctima.



Los hallazgos se produjeron ayer en el marco de los rastrillajes realizados por los investigadores policiales y por los bomberos de Merlo en un pozo ubicado a 20 cuadras de la vivienda de la víctima y que fue señalado a los investigadores por vecinos.



"Se trata de un pantalón largo violeta, una bombacha estilo vedetina, una cuerda con nudo y otra soga atada a un árbol, todos elementos que fueron preservados y llevados por Policía Científica para su análisis", dijo a Télam una fuente judicial.



Asimismo, la fiscal Rueda le tomará declaración a algunas personas allegadas a Zamora y les exhibirá estos elementos para ver si alguno pude reconocerlos como pertenencias de la joven desaparecida.



Las fuentes anticiparon que durante la jornada de hoy continuarán todo el día con otros rastrillajes a cargo de la Policía Montada de provincia de Buenos Aires, Bomberos Voluntarios de Merlo y efectivos de la Policía Federal (PFA) con canes para rastreo de personas sin vida, en otros campos y en una zona de tosqueras linderos al barrio El Zorzal, lugar en el que vivía Yohana Elizabeth Zamora (29) con su pareja, el ahora único detenido y sospechoso Darío Julio Céspedes Bogado (59).



Sobre la liberación de quien fue la segunda aprehendida de la causa, una joven de 24 años a quien se le encontró el teléfono celular perteneciente a la víctima, las fuentes explicaron que seguirá imputada por "encubrimiento" -delito excarcelable-, y revelaron que en su declaración indagatoria complicó a Céspedes Bogado.



"Le dijo a la fiscal que el teléfono celular se lo había regalado Céspedes Bogado, en un momento que quiso conquistarla para tener un romance con ella. La chica no aceptó la relación porque tiene novio", señaló a Télam una fuente judicial.



Zamora, madre de un nene de 2 años producto de la relación con Céspedes Bogado, fue vista por última vez el pasado 30 de enero, pero la familia recién hizo la denuncia sobre su paradero el pasado martes 6 de febrero.



"La madre quería realizar la denuncia, pero el hombre lo dilataba diciéndole que ya iba a aparecer. Finalmente fue él quien la acompañó a la comisaría", dijo a esta agencia un investigador.



Si bien una fiscalía tomó una primera intervención, recién el pasado viernes por la tarde le fue trasladada la investigación a la fiscal Rueda, especializada en Género, quien rápidamente tomó el expediente y ordenó varias medidas de urgencia.



Una de las diligencias solicitadas fue el análisis de la línea telefónica de la joven, que estableció que estaba en funcionamiento, por lo que se ordenó un allanamiento en una vivienda donde residía la joven de 24 años, a la que se le halló el aparato y fue detenida por "encubrimiento".



A raíz de distintas declaraciones de testigos y pruebas analizadas, los pesquisas establecieron que la última persona que vio con vida a Zamorano fue Céspedes Bogado, y que no se pudo acreditar que la mujer salió de su domicilio el pasado 30 de enero.



Fue entonces que se solicitó la detención del hombre, que fue concretada en el día de ayer domingo por agentes de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de Tres de Febrero de la Policía Federal Argentina (PFA).



El acusado se negó a declarar ante la fiscal Rueda y quedó imputado por el "homicidio agravado por el vínculo", entre otros delitos, que prevé una pena de prisión perpetua.



En la vivienda que compartía Bogado con Zamorano, en Nazca entre Montes de Oca y Sayo, barrio El Zorzal de localidad de Libertad, del partido de Merlo, se secuestraron varios elementos, entre ellos un acolchado y una lona con manchas pardorojizas que serán peritadas para establecer si son rastros hemáticos.



También se incautó el DVR de las cámaras de seguridad privadas que el hombre tenía instaladas en la vivienda y que a la madre de la joven desaparecida le dijo que no funcionaban cuando se las pidió revisar para ver si se vio a su hija salir de la casa.



Asimismo, Mónica, madre de Yohana, aseguró a la prensa que el hijo de la pareja, de dos años de edad, le dijo que el hombre "cortó con un cuchillo" a su mamá, y que "le salió sangre".