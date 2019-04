MisionesCuatro tuvo acceso a un video donde puede verse al joven detenido como sospechoso del hecho de femicidio ocurrido en el Brete. En las imágenes una mujer que aparenta ser una vecina o propietaria del lugar le pide explicaciones por el desorden del lugar.“Fue una pelea nomas”, responde increpado por una de las vecinas. Notablemente nervioso no puede abrir la puerta y grita: “A boluda no puedo abrir, abrime vos”. A esto la vecina le manifiesta que es una persona violenta.Al salir, se apoya en la ventana y fingiendo grita, “yo ya me voy a casa che”. “Compro para la cena y vuelvo, Compro el morfi y vuelvo”, les manifiesta a los testigos que lo increpan y piden la llave del lugar y abandona la escena rápidamente.