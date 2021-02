La policía entrerriana investiga posibles conexiones entre dos macabros hallazgos reportados hoy en Paraná, donde apareció el cadáver de un hombre dentro de un automóvil incendiado y, horas más tarde, dos manos humanas dentro de una bolsa que había sido arrojada a un basural.



Fuentes policiales dijeron que los pesquisas intentan establecer si existe una relación entre ambos hallazgos y si se trata de un crimen mafioso o del narcotráfico.



El cadáver fue encontrado minutos después de las 2 de la madrugada, luego de un llamado al 911 en el que se alertó sobre un auto Renault Clio que se estaba incendiando en un descampado sobre calle Virrey Vertiz, a metros del Club Ciclón del Sur.



Personal de Bomberos Zapadores arribó al lugar y, al contener el fuego, advirtió la presencia de un cuerpo sin vida en posición fetal, yaciente en la parte trasera del rodado.



La fiscal de turno, Melisa Saint Paul, ordenó de inmediato la intervención de las Divisiones Homicidios y Criminalística de la Policía de Entre Ríos y la realización de la autopsia correspondiente para poder determinar la identidad del hombre.



En ese sentido, fuentes policiales explicaron a Télam que por "el estado del cuerpo, totalmente calcinado, no se puede reconocer quién es".



El jefe de la Departamental Policial de Paraná, Raúl Menescardi, señaló a la prensa que se presentó la dueña del rodado y familiares, por lo que se "supone que se trata de su hermano, que salió el lunes en el vehículo", pero aclaró que aún se debe confirmar la identidad de la víctima.



"Fue una combustión muy importante, el auto quedó incinerado en su totalidad y el cuerpo estaba calcinado. No hay testigos del hecho", remarcó a la prensa.



En este hallazgo también trabajó personal de la comisaría novena de la capital provincial.



En tanto, cerca de las 7.20 se registró otro llamado al 911 que alertó sobre la presencia de dos manos humanas dentro de una bolsa de residuos en el Volcadero, un basural a cielo abierto ubicado a unas 30 cuadras del centro de Paraná.



Las manos corresponderían a una misma persona ya que "son derecha e izquierda y presentan características similares entre sí", explicaron desde la policía, por lo que se esperan los resultados de la toma de huellas para determinar su identidad.



Asimismo, remarcaron que "no se puede afirmar si los hechos están relacionados", pero los dos hallazgos se produjeron "con pocas horas de diferencia" y que, por el estado de las manos, se puede deducir que la amputación había sido reciente.



Allí trabajó personal de la comisaría quinta, el médico policial, y las Divisiones Operaciones, Criminalística y Homicidios, junto a la misma fiscal Saint Paul.



Por las características de ambos hallazgos, los investigadores no descartan que alguno o ambos estén vinculados a algún tipo de venganza o ajuste mafioso o del narcotráfico.