A casi una semana de su desaparición y en medio de un gran operativo de búsqueda contra reloj, fuentes oficiales confirmaron a Infobae el hallazgo del kayak extraviado el pasado domingo en la ciudad balnearia de Pinamar, en el que viajaban los pescadores Ramón Román, de 56 años, y Gabriel Raimann, de 38 años.

El descubrimiento ocurrió en horas del mediodía, mientras el personal abocado a los rastrillajes se encontraba llevando adelante el gran operativo desplegado a fin de dar con el paradero de los dos amigos, quienes desaparecieron cuando se adentraron al mar con su bote.

El kayak era buscado por cielo y agua tanto por la Prefectura Naval Argentina como por los propios familiares de las víctimas, quienes aún buscan pistas de manera particular sobre ellos. Lo hacen por la costa en helicóptero y avión.

En los últimos días, habían llegado hasta la zona de la Bahía de Samborombón, donde habían divisaron algo de color naranja. “Detectamos un punto naranja que no sabemos qué es, nos acercamos lo máximo posible, pero no pudimos distinguirlo”, dijeron los hijos de Román a Infobae desde el destacamento de Prefectura donde aguardan novedades en compañía del resto de los allegados.

Los hermanos dieron aviso al Comité de Emergencia que está encabezado por la Subsecretaría de Emergencias del gobierno bonaerense, junto a la Prefectura Naval, la Armada Argentina y las Municipalidades de Pinamar y del Partido de La Costa. Sin embargo, no hubo novedades afirmativas.

Durante el vuelo también advirtieron una especie de “choza”, que descartaron que sea algo de relevancia. Además, se conoció otra pista que fue aportada por un piloto privado que participa de los rastrillajes: reportó el hallazgo de lo que podría ser una embarcación similar a la que utilizaban los hombres el pasado domingo.

Lucas, hijo de Ramón, dialogó este jueves con Infobae y confirmó que el hallazgo fue a la altura de la ciudad balnearia de San Bernardo. No obstante, aclaró que “puede ser como no, no descartamos nada”.

El caso

De acuerdo a las primeras informaciones, alrededor de las 6 del domingo, los hombres llegaron a la zona de Cariló que limita con la bajada náutica de Valeria del Mar en una camioneta Toyota Hilux negra y unos minutos después se adentraron al mar en un kayak de color naranja. Desde entonces nada más se supo de ellos.

Las autoridades locales recién comenzaron a sospechar de la desaparición a la mañana siguiente, cuando cerca de las 9.30 ingresó un llamado al servicio de Dirección de Seguridad en Playas de parte de un vecino que reportó que la camioneta en cuestión había pasado la noche estacionada sobre la arena a unos 200 metros de la bajada náutica, cerca de la salida a la calle Roble, lo cual le llamó la atención.

Ante esta situación, la dependencia municipal llevó a cabo una investigación del dominio del vehículo y así llegó al domicilio del propietario. Allí, la familia de Román confirmó que el hombre de 56 años había ido a pescar junto a un amigo en el amanecer del domingo y que no habían tenido más noticias de su paradero desde ese momento, según comunicaron fuentes oficiales a Infobae.

Inmediatamente, la Policía Bonaerense, la Prefectura Naval y la Secretaría de Seguridad del Municipio fueron informados y comenzaron a investigar qué había sucedido. A su vez, la fuerza federal puso en marcha el protocolo de búsqueda correspondiente.

En ese marco, durante la tarde del lunes la Policía Científica inició los peritajes en la camioneta. Los familiares también se dirigieron al lugar donde había quedado estacionada.