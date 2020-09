El cuerpo semienterrado de una joven fue hallado hoy en un descampado del barrio 2 de Abril, de la ciudad jujeña Palpalá, y se investiga si pertenece a una adolescente de 16 años que está desaparecida desde el 23 de este mes, informaron fuentes policiales.



El hallazgo se produjo en el marco de la búsqueda policial que se llevaba a cabo en esa zona tras la desaparición de dos jóvenes: Iara Sabrina Rueda (16) y Gabriela Abigail Cruz (24), de quienes no se tienen noticias desde el 23 y el 24 de septiembre últimos, respectivamente.



Personal de la Brigada de Investigaciones, Bomberos, Criminalística y de otras unidades especiales fueron quienes llevaron adelante los operativos que derivaron esta mañana, cerca de las 6, en el hallazgo del cuerpo semienterrado en un descampado de 2 de Abril, que linda con el barrio San José, donde vive la adolescente.



Los voceros dijeron que en la zona se hallaron prendas de vestir similares a las que llevaba la chica cuando desapareció, aunque aún no hay información oficial que indique si el cuerpo es de ella.



Tampoco se llevó a cabo por ahora un reconocimiento en el lugar, ya que las autoridades no permitieron que familiares de ninguna de las jóvenes desaparecidas se acercaran al cuerpo.



Este mediodía, en tanto, vecinos de Palpalá cortaban la ruta 66 en reclamo de seguridad y el esclarecimiento de ambas desapariciones.



La fuentes detallaron que la menor de las jóvenes, Rueda, fue vista por última vez el miércoles pasado cuando, tras recibir un mensaje en su teléfono, se subió a su bicicleta y salió de su casa, tras avisarle a su hermana que se iría por un momento.



Por su parte la otra chica, Cruz, de 24 años, falta de su casa desde el pasado jueves, cuando salió a comprar algo a un comercio cercano y no regresó.



En el lugar del hallazgo del cuerpo se encontraban el jefe de Policía jujeña, Guillermo Corro, y el intendente de Palpalá, Rubén Rivarola, entre otras autoridades y los padres y allegados de las jóvenes desaparecidas, entre quienes se vivían escenas de llanto y desesperación.