"Es una excelente persona que jamás haría algo así, pongo las manos en el fuego por él como lo hace toda la familia", dijo ayer Alexis, hermano de Braian Morales (23), taxista que esperaba su nombramiento como oficial de Policía que está acusado de violar a una aspirante a agente de 21 años en el interior de su auto. "Vamos a pelear hasta el final hasta que esto se aclare. La Justicia no está siendo imparcial, está escuchando una sola parte de la historia. Tienen todos los elementos para investigar y descubrir la verdad, pero que lo hagan rápido porque tienen a un chico encerrado que básicamente se está comiendo un garrón", agregó el hermano, demostrando bronca porque el imputado "es totalmente inocente" y porque, dice, están insertos en un sufrimiento diario: "La familia entera está destruida, no dormimos, no comemos. Mis viejos están muy mal anímicamente. Yo a mi hermano lo voy a visitar y siempre lo veo llorando porque todo es muy injusto".

Morales está detenido desde el pasado 2 de mayo. Dos días después, el juez de Garantías Eugenio Barbera le aplicó dos meses de prisión preventiva luego de escuchar la secuencia de hechos relatada por el fiscal José Plaza (UFI Cavig), quien calificó el delito como abuso sexual con acceso carnal. Ese día el imputado había declarado que las relaciones con la chica fueron consentidas y que fue ella quien, a la salida de un boliche, le propuso que hicieran un trío con una amiga. Dijo que la denunciante lo besó y que le insistió en tener relaciones sexuales cuando dejaron a la otra joven en su casa.

La familia de Morales criticó ayer el desenvolvimiento de la presunta víctima luego de los hechos, que ocurrieron en Capital sobre las 5.30 del sábado anterior a la detención del acusado, al poner en tela de juicio por qué de un día para otro cambió su versión. Fiscalía aseguró que en la primera denuncia, la joven relató que consintió ciertas prácticas sexuales pero no otras que terminaron causándole daño en su cuerpo. Mientras que en una ampliación de esa denuncia, al otro día, ella negó haber dado consentimiento alguno y afirmó que mantuvo relaciones con Morales porque tenía miedo de que le hiciera algo si se negaba.

"Seguramente se asesoró con un abogado, la verdad no sé qué intenciones tiene con todo esto. Lo único que sabemos muy bien es que se está cometiendo una injusticia muy grande, hay un chico excelente al que le están destruyendo la vida", arremetió Alexis.

Y cerró: "Él era parte de un cuartel de bomberos voluntarios, ha participado en numerosas acciones solidarias, siempre del lado del bien. Por eso esperamos que esto pase rápido y que se conozca realmente la verdad".