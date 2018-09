Será condenado. El joven hipoacúsico será condenado por violar a su pequeña sobrina y contagiarle una enfermedad. Acepta 8 años y 10 meses de cárcel.

Fue una noche en que fue a quedarse en casa de sus abuelos y se levantó a tomar agua. Entonces su tío la sorprendió en la cocina, la manoseó y de un brazo se la llevó a la fuerza hasta su dormitorio y la violó. Apenas tenía 9 años. Dos años más tarde, su mamá la llevó a un control médico para saber cómo evolucionaba la diabetes que sufre y los análisis de rutina encendieron la alarma: le detectaron una infección en sus genitales. Otro estudio determinó que eran parásitos que sólo se transmiten por contacto sexual y ante esa revelación, los médicos avisaron a la Asesoría de la Niñez y el caso se judicializó con una denuncia el 13 de octubre del año pasado. Fue en ese momento que la menor rompió el terrible secreto que guardó durante tanto tiempo y ante una docente, una policía y su mamá, contó que había sido su propio tío el autor del ultraje sexual que había sufrido.



El sospechoso tiene 29 años, es hipoacúsico y su identidad no se revela para proteger a la nena. Cuando conoció de la denuncia, intentó zafar de la situación y presentó un recurso para que el juez Martín Heredia Zaldo no lo metiera preso. Pero el magistrado rechazó su pedido y lo encarceló el 23 de octubre pasado, por la gravedad del delito constatado por los médicos, por el informe de los psicólogos en el que se estableció que la niña no mentía y presentaba los indicadores de un niño abusado. Y porque otro informe de un bioquímico reveló que el sospechoso presentaba la misma bacteria de transmisión sexual que su sobrina.



Con todas esas pruebas en contra, el defensor del acusado, Manuel Giménez Puchol, le recomendó a su cliente evitar el desgaste de un juicio común y aceptar su responsabilidad en un juicio abreviado, que se firmó con la fiscal subrogante Ana Lía Larrea. En ese acuerdo, el imputado acepta recibir la pena de 8 años y 10 meses de cárcel por el delito de abuso sexual con acceso carnal contra su sobrina, agravado por contagiarle a la niña una enfermedad de transmisión sexual. Ahora, el juez Raúl José Iglesias (Sala I, Cámara Penal) debe resolver si acepta el acuerdo y, de ser así, qué condena (no puede ser mayor) aplicará al joven abusador.