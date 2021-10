Tres adultos y cuatro niños resultaron muertos en las últimas horas en Bahía Blanca al quedar atrapados en una casa cuando se desató un voraz incendio, informaron desde la Policía.

El fatal incidente se produjo este martes en la calle Sáenz Peña al 700 en el barrio de Villa Ressia, cuando por razones que se investigan se inició el incendio y los moradores no pudieron escapar debido a las rejas colocadas en las ventanas.

Según la información oficial, tres adultos y cuatro menores se refugiaron de las llamas en una habitación trasera de la que no pudieron salir.

Las víctimas fueron identificadas como Darío Sáenz, de 34 años, Claudia Sepúlveda de 28 y Antonella Balestra de 25. Los menores tenían entre 2 y 11 años.

Al lugar llegaron bomberos, efectivos policiales, personal de Defensa Civil y móviles del sistema de Emergencia SiEmPre, que sumó a psicólogos para contener a los familiares.

“No hay palabras que expresen el dolor y la consternación en este momento. Mis condolencias a todos sus seres queridos”, publicó el intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay, en redes sociales.

Uno de los socorristas explicó: «No se entiende cómo habiendo tres mayores se desencadenó esto, pero no lo vamos a saber nunca. Entendemos, aunque es todo hipotético, que el fuego les tapó las dos puertas de salida y no se animaron a pasar y que encontraron como el camino más seguro ir hacia esa habitación, pero no pudieron salir por las rejas».

Aún conmocionado por lo que les tocó vivir en medio del servicio, César Mendiondo, segundo jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ingeniero White, consideró -en declaraciones a LU2- que «no creemos que haya habido ninguna otra cosa rara», ante la hipótesis de que haya podido ser intencional el incidente.