El cuerpo de Ricardo Riquelme fue encontrado en un cañaveral de Las Heras, cercano a su casa. Lo habían matado a balazos.

Un estudio comparativo de huellas dactilares y un examen de ADN, confirmaron ayer que el cadáver que un vecino halló al mediodía en un cañaveral cercano unos hornos de ladrillos en inmediaciones del cruce de Cacique Guaymallén y Pascual Segura, en Las Heras, es el del auxiliar de Policía que en vida se llamaba Ricardo Riquelme, informó ayer el diario Los Andes citando fuentes oficiales. La autopsia había revelado también que Riquelme había sido asesinado a balazos.



Había sido una hermana del policía la que se presentó en una oficina fiscal de Las Heras para denunciar que, desde el último viernes, no veían a su hermano. Y en el acto se asoció la existencia del cuerpo encontrado con esa desaparición.



Ahora, la pesquisa encarada por la fiscal Claudia Ríos, intenta determinar quién o quiénes pudieron ser los homicidas de Riquelme y qué motivos tuvieron para ultimarlo de la manera que lo hicieron.



Extraoficialmente, circula la versión de que la víctima tenía problemas de dinero y por eso no se descarta la hipótesis de que un eventual prestamista hubiera decidido poner fin a los días del policía por no cumplir con sus deudas.



Para hoy, se espera un conferencia de prensa sobre el caso.