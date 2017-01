Para Yamil Ariel Colque era una rutina habitual salir de madrugada de su casa en Las Lomitas, Albardón, para ir a recoger a su mujer a la salida de su trabajo en un hospital capitalino.



Ayer, una vez más el joven abordó su utilitario y partió rumbo a Capital, pero lamentablemente en el camino tuvo un accidente que acabó con su vida. Voceros familiares y fuentes policiales indicaron que la víctima perdió el control del rodado en un tramo recto de una calle albardonera y se cruzó de carril.



El vehículo primero rozó un pequeño tronco, luego chocó contra un árbol de gran porte y cayó en una acequia. Unos vecinos se acercaron al utilitario y aunque vieron unos leves movimientos del conductor, a los minutos falleció.



El accidente ocurrió alrededor de las 2.15 de ayer sobre calle Sarmiento, a unos 100 metros al Este del Hospital de Albardón. Yamil Colque tenía 34 años, era el quinto de nueve hermanos y se ganaba la vida como chapista de vehículos. Dahisy, una de sus hermanas, contó que su hermano desde los 28 años sufría de problemas renales y a causa de esa afección, por la cual se dializaba, no podía realizar trabajos pesados.



‘La mujer de mi primo trabaja en un hospital de Capital y él sabía ir en la madrugada a buscarla, porque ella sale a ese horario. Anoche se iba a buscarla cuando tuvo el accidente’, dijo Andrea Romero, prima del fallecido.



Fuentes policiales indicaron que Colque circulaba sin el cinturón puesto al Oeste en un Renault Kangoo y unos metros antes del hospital, perdió abruptamente el control. Tanto los pesquisas como la familia del chapista creen que se pudo haber quedado dormido al volante.



Lo concreto es que el auto se fue hacia la banquina Sur y allí rozó el tronco y luego siguió por ese sector unos 6 metros hasta chocar con un eucalipto. Una vecina del lugar explicó que ‘salimos a ver y vimos la Kangoo en la acequia.



Pensamos que no había nada, pero cuando me acerqué vi al hombre tirado sobre los asientos, con su cabeza apoyada en la ventanilla del acompañante. Se movió un poquito y después parece que falleció’.