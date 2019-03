Sin escape. Agustín Cruz Luna no resistió las graves lesiones tras el tremendo impacto, que además destrozó su bicicleta. En el hospital lo conocían porque iba todos los días a visitar a su esposa, internada por una fractura.

Un policía atropelló en su auto a un anciano que se dirigía en bicicleta al hospital de Jáchal a visitar a su esposa enferma y lo mató, dijeron fuentes policiales. Las autoridades esperaban informes para saber si el el agente Miguel Saavedra (27 años, trabajaba en la seccional 22da de Iglesia) conducía o no ebrio al momento del siniestro.



Anoche continuaba detenido, acusado de homicidio culposo, un delito excarcelable porque se supone que no tuvo intención de matar.



La víctima se llamaba Agustín Cruz Luna, tenía 82 años y vivía en el barrio Cauquenes. Según comentaron allegados, todas las mañanas montaba su bicicleta y enfilaba hacia el Hospital San Roque para ver a su esposa, internada desde hace algunos días por una quebradura. El camino no era largo, pero desafortunadamente ayer no pasó del intento: a eso de las 7.30 y a pocos metros de llegar a destino, en inmediaciones de calles 25 de Mayo y General Paz, fue embestido por el Chevrolet Aveo que guiaba Saavedra, quien iba acompañado por un familiar (en la Fuerza no precisaron el vínculo) y dos amigos, señalaron los voceros.

Miguel Saavedra, el policía que embistió al anciano. ¿Iba ebrio?



Tras el violento impacto, a Luna lo llevaron hasta el mismo hospital, pero nada se pudo hacer porque las graves lesiones (sobre todo en la zona de la cabeza) le terminaron costando la vida antes de que ingresara.



A los pocos minutos la zona se llenó de policías, quienes no dejaron trabajar con normalidad (por ejemplo, impidieron sacar fotos) al equipo de DIARIO DE CUYO.



Personal de Criminalística procedió al levantamiento del cuerpo para que un médico realice la autopsia y establezca la causa de muerte. Y también trabajó en las pericias, que serán determinantes para que las autoridades judiciales decidan si al delito que le atribuyen al efectivo cabe sumarle o no algún agravante.



