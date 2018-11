Letal fue el impacto de Pablo David Julio contra el poste metálico. (Foto El Sol de Calingasta).

Un barrealino de 37 años se estrelló en moto contra un pilar metálico del alumbrado público y no sobrevivió. La víctima fue Pablo David Julio, un activo participante del Club Deportivo Barreal, muy conocido en ese distrito de Calingasta.



El trágico deceso de Julio trascendió ayer pero ocurrió alrededor de las 6,20 del domingo en la avenida Presidente Roca, frente a la sucursal del Banco Nación, dijeron fuentes policiales.



A esa hora, Julio conducía una moto Zanella 110 cc cuando perdió el control del rodado y fue a parar directo contra el poste metálico, indicaron. Si bien los policías de la seccional 33ra que dirige el comisario Marcelo Pastrán encontraron un casco en la escena del siniestro, no pudieron establecer si el conductor lo llevaba o no puesto al momento del impacto.



Para los uniformados, la principal hipótesis es que el desgraciado siniestro ocurrió por una falla humana.