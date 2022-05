Un joven de 35 años perdió la vida ayer al estrellarse con moto y todo contra la pared de una casa en una esquina céntrica de la Villa San Agustín, en el departamento Valle Fértil. Según fuentes policiales y judiciales, el deceso de Cristian Adolfo Acosta (35 años, le decían "Zorzal") ocurrió de manera casi instantánea y creen que pudo influir en ese resultado letal el hecho de que no llevara puesto un casco.

Todo pasó alrededor de las 3 de ayer en el cruce de Mitre y Aberastain. Acosta conducía una moto Yamaha YBR 125 cc y el siniestro que cobró su vida se conoció enseguida por el fuerte estruendo.

Ayer, el fiscal de la UFI de Delitos Especiales Renato Roca esperaba contar el resultado de la autopsia y el informe toxicológico, para saber si la víctima conducía o no en estado de ebriedad, bajo los efectos de alguna otra sustancia o si sufrió alguna descompensación derivada de otra causa en su salud. Esos informes son claves para determinar o no el archivo del caso pues por ahora todo indica que no trató de esquivar ningún obstáculo (como un perro) o que en el siniestro mortal hubiese participado alguna otra persona.