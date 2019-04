Eran amigas desde hacía años, todas vivían en Carmen de Areco y en la madrugada del domingo iban a bailar a San Andrés de Giles. No era la primera vez que lo hacían, según contó otra mujer que formaba parte del mismo grupo pero que esa noche viajaba en un segundo auto. "Nos dividimos, a mí me llamó la atención que demoraran en llegar cuando habían salido casi en el mismo momento", aseguró desde el Hospital de Areco Nuestra Señora del Carmen, donde aguardaba novedades sobre la salud de Adriana Babarro, la única sobreviviente del choque frontal sobre la Ruta Nacional 7 en el que murieron ocho personas.

“Le mandé mensaje a Adriana preguntando por qué tardaba tanto. No me contestó y después escuché que había ocurrido un accidente en la ruta. Me asusté y les dije al resto: 'Vamos que algo pasó'", explicó la mujer que prefirió no dar su nombre. Y agregó: "En la ruta iba a 80 kilómetros por hora porque no queria ver el accidente. Cuando llegamos al lugar vimos los autos chocados”.

Las víctimas fatales que viajaban en el Volkswagen Gol son Diana Samaha, Ana María Montés y Fabiana Bernardo, todas vecinas de Carmen de Areco.

Fabiana Angela Bernardo

Según se supo, Diana tenía cinco hijos, vivía en Areco pero era de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Trabajaba como secretaria de un colegio industrial. En la madrugada del domingo viajaba en el asiento del acompañante.

Diana Samaha

En tanto, Ana María, de 75 años, era viuda y madre de tres mujeres. Trabajaba como cosmetóloga y maquilladora y era simpatizante de River. Hizo sus estudios en el Liceo Nacional de Señoritas N° 2 de Carmen de Areco. Muchos amigos la despidieron a través de las redes sociales. "Tan dulce y bella persona que en paz descanse", posteó en su cuenta de Facebook una de sus amigas, que también pidió consuelo para "sus hijas y familia".



Ana Maria Montes.



Fabiana Bernardo trabajaba en un centro de día de discapacitados y había cursado sus estudios en el Comercial N° 30 Esteban Agustín Gascón.

Tanto Ana María como Fabiana viajaban en los asientos de atrás y fallecieron en el acto.

Babarro tiene más de 60 años y es empleada en una zapatería de Carmen de Areco y se encontraba estable en coma inducido aunque con pronóstico reservado luego de sufrir “un traumatismo de cráneo y problemas en un pulmón”.



Adriana Babarro pelea por su vida.



Cómo fue el accidente

Ruta Nacional 7, kilómetro 134. En la madrugada del domingo, cuatro amigas, todas jubiladas, viajaban hacia San Andrés de Giles en un Volkswagen Gol. En el sentido contrario venía un Chevrolet Prisma con cinco ocupantes. Chocaron de frente por razones que aún se investigan. Murieron ocho de los nueve involucrados en el accidente. Es el segundo siniestro vial grave en la zona: ya son 17 las personas fallecidas en menos de un mes.

Las mujeres iban a bailar a San Andrés de Giles. Era algo que hacían con frecuencia, los fines de semana.

Unas 20 personas fueron llegando al hospital local donde estaba internada la única sobreviviente. Estaban conmovidas con la noticia. Al principio, se saludaban dándose ánimo. Cuando los médicos confirmaron que, a pesar de la gravedad de su cuadro, Babarro estaba estable, el grupo de amigos y familiares renovó la esperanza.

Tras el impacto, que se registró cerca de las 00.45 del domingo, el otro rodado se incendió completamente por lo que los cinco pasajeros fallecieron calcinados en el acto.

De acuerdo con trascendidos, uno de ellos tendría 17 años. Los ocupantes serían de General Rodríguez, según manifestó Adrián Oscar, director de Desarrollo Social de Carmen de Areco, en declaraciones a TN. Esta presunción tiene que ver con dos documentos de identidad que rescataron del Chevrolet, ambos con domicilio en General Rodríguez.

“La ruta está en obra. Pero ayer (por el final del sábado y principio del domingo) era una noche que no tenía mayor dificultad para viajar. Ocurrió un poquito antes de llegar a Carmen de Areco. Es un día muy triste para nuestra ciudad”, agregó el funcionario.

El municipio de Areco decretó este domingo dos días de duelo. "La magnitud del siniestro aflige el sentir más profundo de nuestro pueblo, pues en él perdieron la vida tres vecinas muy queridas por todos", dice el documento, que compartió la Comuna en su cuenta de Facebook. También señalaron que "acompañan en este dolor a todas las familias de las víctimas".

Carmen de Areco había sido noticia hace poco tiempo por otra tragedia vial. A 10 kilómetros de este último siniestro, nueve personas fallecieron el 24 de marzo.

Aquel hecho se produjo en el cruce de la Ruta Provincial 51 y la Ruta Nacional 7, tras el impacto de una camioneta y un camión.

En esa oportunidad, todas las víctimas fatales viajaban en la camioneta que trasladaba a 15 personas. Muchos de los ocupantes viajaban en la caja del rodado, algo que está prohibido. Cinco de los nueve muertos eran menores de edad. Por su parte, Juan Ignacio Battaglia, el conductor del camión, no sufrió heridas.