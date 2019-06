Secuestro. Además de medio kilo de marihuana y 40 porros, en el taxi llevaban una bicicleta robada y unos $4.000 en efectivo.

Ni el bebé de 8 meses con el que aparentemente pretendían camuflar el ilícito les funcionó. A los policías les resultaba sospechoso ese taxi, a esa hora y en ese lugar, uno de los barrios más peligrosos de Capital. Y dieron en el blanco, porque cuando revisaron a los pasajeros les hallaron poco más de medio kilo de marihuana compactada, 40 cigarrillos de esa hierba y unos $4.000, sin contar la bicicleta MTB Venzo robada que habían cargado en el baúl, dijeron fuentes policiales.



Además del bebé, en el auto de alquiler viajaba su madre, una joven de apellido Barrionuevo (18); dos sujetos mayores de edad, de apellidos Flores (24) y Levis (21); y un menor de 15 años. El taxista (no identificado) los pasó a buscar por una casa del barrio Echeverría y allí le pidieron que los llevara hasta el barrio General Acha, ambos ubicados en Concepción, Capital. Sin embargo, no llegaron al destino porque cuando iban por calle Proyectada, entre General Acha y Mendoza, poco después de la hora 0 de ayer, policías de la Motorizada N1 al mando del subcomisario José Casas interceptaron el auto. Cuando los hicieron descender, a uno de los sujetos se le cayó un envoltorio y de inmediato supieron que estaban frente a narcos, indicaron voceros de la Fuerza. La requisa se terminó de hacer en la seccional 2da, pues los vecinos arrojaron piedras a la Policía para evitar que los apresaran. Los pasajeros mayores de edad quedaron a disposición de la Justicia Federal, mientras que el taxista será investigado para determinar si fue o no cómplice de la maniobra delictiva.