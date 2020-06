La Policía anoche continuaba buscando en Iglesia a Rubén Darío Quiroga (45 años, alias "Merluza"), desaparecido desde el último martes. El hombre está separado, vive solo en la localidad de Rodeo y últimamente estaba trabajando en la supervisión de una obra de construcción.

Los pesquisas anoche rastrillaban la zona de La Cañada, un paraje situado al sureste de la villa cabecera iglesiana. En la búsqueda participaban policías a caballo, con perros y hasta con drones. También se sumaron baqueanos y personal de Gendarmería. Los rastrillajes se centraron en esa zona porque un vecino aseguró haberlo visto en ese lugar el pasado martes cuando supuestamente circulaba en bicicleta, dijeron fuentes policiales.

En la Fuerza no descartan ninguna hipótesis. Una versión señalaba que había viajado a Capital a visitar a una hija, pero en los controles policiales apostados en los límites de Iglesia no figura su nombre, precisaron los voceros. "Nunca antes se había perdido. Pensamos que le pudo haber pasado cualquier cosa, hasta cosas malas", dijo su sobrino Jorge. En la familia no descartan que haya intentado evadir los controles metiéndose por el campo. El temor de todos es que pudo haberse accidentado, pues esa es una zona con muchos barrancos, indicaron. Sin embargo, tampoco les cierra esa hipótesis pues afirmaron que había tramitado un permiso para poder viajar a Capital.

Si sabés algo llamá al 911 o al 2645225515 (Jorge Quiroga).