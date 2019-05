Una nena de 11 protagonizó una dramática situación cuando salió de la casa de su papá, a donde había ido en busca de un abrigo, y sorprendió a un ladrón justo en el momento en el que atacaba a su mamá, que la estaba esperando en la puerta. No tuvo tiempo de sentir miedo, su primera reacción fue instintiva: quiso defenderla y se abalanzó sobre el delincuente.

El robo ocurrió el 8 de mayo pasado en la zona de San Martín y Castelli, en Zárate, pero trascendió en las últimas horas después de que se viralizara la grabación de una cámara de seguridad. "No vi si (el ladrón) tenía arma, me pidió el celular y se lo dí, no me iba a arriesgar. La que sí se animó fue mi nena de 11 años que se le tiró encima", relató la mujer.

Era la primera vez que le tocaba sufrir un hecho de inseguridad en la calle en presencia de sus hijas. Por eso, reconoció Silvia, nunca había hablado con ellas de qué hacer en una situación así. "Sofía no midió los riesgos, no sabe lo que le pudo haber pasado", sostuvo, y señaló que después le pidió que "nunca lo vuelva a hacer".

La nena golpeó al ladrón en la cara mientras con su otra mano lo sujetaba de la campera. Cuando el hombre levantó su brazo y amagó a pegarle, fue que Silvia venció su propio miedo, tiró la moto a un costado y se puso delante de ella. "Estaba solo y se fue corriendo", contó sobre el sospechoso, que terminó llevándose su celular.

La madre manifestó que con el correr de las horas, su hija entró en una "crisis de nervios" de la cual recién ahora está recuperándose. En diálogo con Telefé Noticias, la nena explicó: "Le pegué porque me puse nerviosa, es mi mamá y la amo".