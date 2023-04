Una maestra golpeó a un niño de 6 años con Trastorno del Espectro Autista en una escuela de barrio Yofre norte y fue imputada por el fiscal Raúl Garzón por lesiones leves.

Autoridades del Ministerio de Educación acudieron al establecimiento, junto con la maestra integradora para reunirse con la madre y la directora.

"Ayer a las 11 me llama la maestra integradora, Jimena, porque me dice que mi hijo estaba en crisis. Voy inmediatamente y me lo encuentro a Fran en el piso llorando, con la maestra integradora al lado, que estaba muy angustiada. Le pregunté qué le pasó y me dijo 'seño me pegó'. Yo no le creí porque Jimena no me había dicho nada", dijo en declaraciones a Cadena 3 Joana, la mamá del pequeño.

Fue entonces que al volver a su casa, le dio la medicación a su hijo, pero este seguía en crisis. "A los 20 minutos me llama Jimena, y me dice que tras hablar con la psicóloga, le dijeron que me tenía contar lo que pasó", agregó.

"La señorita le estaba atando los cordones a un compañero y Fran reacciona golpeándolo, una reacción que tiene por su condición. Entonces la maestra se levantó y lo golpeó en el pecho, Fran se cae y se golpea", relató la madre.

La mamá del nene se reunió con Liliana Sessa, inspectora del Ministerio, quien previamente había adelantó a Cadena 3: "Estamos acompañando en un proceso de investigación esperando a la familia y veremos cuál es el procedimiento a seguir según el Ministerio, la denuncia me llegó de los padres".

El fiscal Garzón ordenó además pericias psiquiátricas y psicológicas. La directora y otras personas de la escuela, así como la madre del menos, declararon ante el fiscal. Actualmente la docente está apartada bajo licencia.