El importante incendio con explosiones que afectó anoche parte del Obrador Central, ubicado en Capital, demandó más de 3 horas de tareas de cuatro dotaciones de Bomberos hasta que finalmente fue extinguido. Ahora, se realizarán las pericias para determinar qué sucedió.

El fuego se inició antes de las 23, en un depósito del lugar ubicado en España, antes de Pedro de Valdivia y recién pasadas las 2 de este sábado, dieron por terminadas las tareas.

Según indicó el jefe de Bomberos, Raúl Castro, entre los elementos afectados hay paneles solares que estaban guardados, baterías, soldadoras y garrafas. Creen que el gas de estas últimas fue el que originó las importantes explosiones que complicaron las tareas.

Lo que no aún no se determina es el monto al que equivalen las pérdidas ni las causas que originaron las llamas. “En la mañana de este sábado se iniciarán las pericias correspondientes. Es un lugar que tiene serenos y efectivos adicionales de la Policía, así que no sabemos aún qué puede haber sucedido”, indicó Castro.

Cabe destacar que en el lugar debieron trabajar 2 dotaciones del Cuartel Central de la Policía, una de Rawson y Bomberos Voluntarios de Capital. Afortunadamente, no hubo heridos.