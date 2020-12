Un hombre quedó bajo prisión preventiva acusado de haber incendiado la casa de su expareja y matado a sus tres perros en la ciudad de Villa Mercedes, San Luis, informaron hoy fuentes judiciales.



El titular del Juzgado Penal 2, de Villa Mercedes, Leandro Estrada, dictó la prisión preventiva de José Ernesto Paredes (30) y lo procesó por el delito de producción de un incendio y actos de crueldad animal.



Paredes fue detenido por efectivos de la comisaría 36 el 13 de diciembre último, como principal sospechoso del ataque cometido contra la casa situada en la manzana 782, del barrio 250 Viviendas, que pertenece a su expareja.



El hecho ocurrió el 12 de diciembre pasado, cuando, de acuerdo con la pesquisa, el hombre ingresó a la casa de su expareja en su ausencia y provocó un incendio.



El atacante quedó registrado en los videos de los vecinos cuando acudieron a la vivienda en llamas y le salvaron la vida, dado que había quedado encerrado por el fuego que él mismo provocó.



La exmujer de Paredes relató que el hecho sucedió cuando ella y su hija -y también del acusado- fueron a festejar el cumpleaños de la niña y no estaban en la casa, donde sí quedaron sus perros, que murieron asfixiados.



La mujer aseguró que es víctima de amenazas desde hace años, cuando terminó la relación con su ex.



Al respecto, recordó que el 28 de noviembre último, el hombre le escribió un mensaje en el que le decía “si no estás conmigo, voy a hacer algo que no va a tener vuelta atrás”, contaron las fuentes de la pesquisa.

