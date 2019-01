Después de que la Justicia dictara falta de mérito y excarcelara al portero acusado de violar reiteradas veces y dejar embarazada a una alumna de 14 años, la familia de la menor salió al cruce con duras críticas. "Tenemos mucha bronca, indignación. Es la justicia que tenemos en San Juan... quieren que quede en la nada, no quieren ensuciar a la escuela. No queda otra que dejar todo en manos de Dios, el verdadero justiciero", disparó ayer la madre de la adolescente. "Esto deja mucho que desear, siento mucha bronca", agregó el padre.

El caso salió a la luz el último 29 de octubre, cuando la presunta víctima despertó llorando y le contó a la madre los supuestos sometimientos sexuales a manos del portero de turno mañana (de 61 años) de la escuela de La Bebida, en Rivadavia, a la que concurría para las clases de educación física. "Te tengo que contar una cosa mamá: el portero de la escuela me ha violado. Me agarraba en el baño, me hacía lo que se le daba la gana y después me amenazaba con que si decía algo me iba a cag... matando y me iba a tirar en un canal", le dijo, contaron familiares en ese entonces.

La denuncia fue radicada ese mismo día en el Centro Anivi. Y de inmediato se ordenó que la menor sea revisada por médicos, quienes constataron que estaba embarazada. Además, la niña en esos días fue entrevistada por psicólogos del Anivi en Cámara Gesell. Según fuentes judiciales, el juez Benito Ortíz (Primer Juzgado de Instrucción) se basó en ese testimonio para dejar en libertad al acusado, pues consideró que fue inconsistente y con contradicciones. Al mismo tiempo, la inspección ocular en la escuela, de acuerdo a la Justicia, también reveló inverosimilitudes, pues el lugar en el que la alumna dijo que fue abusada, un baño, se encuentra a metros de una sala de preceptores y tiene solamente una puerta reja que permite algo de visibilidad y que se escuchen, por ejemplo, gritos. Por otro lado, la presunta víctima denunció que los supuestos ultrajes fueron en plena mañana, horario en el que en la institución hay mucho movimiento, aseguraron las fuentes.

Ahora bien, el portero no quedó desligado de la causa. Su situación puede cambiar si se confirma su paternidad con el examen de ADN. Para eso hay que esperar el nacimiento, a fin de mes.

Mientras, en la familia de la menor reina la preocupación. "No está contenta con la llegada de la bebé, ella no dice nada pero yo me doy cuenta. Yo a ella le creo, al tipo no quiero ni cruzármelo porque no sé qué puede llegar a pasar", cerró la madre.

>> Detienen a presunto abusador en Caucete

Un sujeto fue detenido en las últimas horas en su casa de El Rincón, en Caucete, acusado de haber abusado sexualmente de su hijastra, de 11 años (se reserva su identidad).

La Justicia mandó a detenerlo luego de que la menor pasara por Cámara Gesell, en el Centro Anivi, donde su relato habría sido contundente. Según fuentes judiciales, los supuestos ultrajes habrían venido ocurriendo desde que la niña tenía 5 años.

Al parecer, la nena hace unas semanas se quebró y le contó a unas primas los presuntos sometimientos. Y ellas no dudaron en avisarle a una tía de la supuesta víctima, quien de inmediato radicó la denuncia.

Según fuentes judiciales, la menor vive con 6 hermanos junto a su mamá y el padrastro. Ella es la única que no es hija biológica del presunto abusador.

Se espera que el acusado en los próximos días sea llamado a prestar declaración indagatoria, donde podrá defenderse.