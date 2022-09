El psicólogo David Pes (36) fue detenido el último martes y hoy el juez de Garantías Federico Rodríguez le dictó prisión preventiva por 2 meses y concedió al fiscal coordinador Roberto Ginsberg (UFI Cavig) 6 meses para que investigue la denuncia por abuso sexual que pesa en contra del también docente, a quien le imputaron el delito de abuso sexual con acceso carnal.

La presunta víctima es una chica de 19 años que fue alumna de Pes en un colegio privado de Capital. Este diario accedió a detalles de la denuncia. Según fuentes judiciales, la denunciante tuvo al acusado como profesor en primer año y después desde tercero hasta que finalizó el secundario. Tras finalizar el colegio, asistió entre marzo y mayo de 2021 a sesiones de terapia con Pes. En la denuncia consta que ella se sintió incómoda en varias sesiones porque él se refería mucho a situaciones sexuales. Entonces decidió no asistir más.

Luego de eso, lo vuelve a encontrar el pasado 3 de diciembre en un baile de egresados. Ella había ido porque se recibían dos primos y, además, se iba a reencontrar con sus excompañeros, debido a que, por la pandemia, no tuvieron su propio baile de egresados.

La joven estaba con sus familiares y en el contexto de la fiesta tuvo contacto con Pes porque los jóvenes hicieron rondas y bailaron con sus expreceptores y exprofesores, explicaron los voceros.

Durante la noche hubo diversas situaciones que no le gustaron a la víctima. La chica refirió que en un momento en que charlaban, él le dijo: "por favor, no me mires". Después le preguntó: "¿cuándo vas a volver a terapia?". Ella le respondió: "Cuando me digas". Ante esto, él respondió: "Vamos al consultorio ahora" (eran las 5 de la mañana).

A la joven no le gustaron esos comentarios, por lo que se alejó y se juntó con su prima. En ese momento, recibió un mensaje de Pes diciéndole que estaba afuera en un auto y que la quería llevar. Como su madre ya se había ido decidió decirle que sí y subió a ese vehículo blanco en el asiento del acompañante, mientras que su prima se sentó atrás.

Siempre según el testimonio de la víctima, dejaron a la prima en su casa y ni bien salieron de ahí él empezó a tocarle las piernas, después le corrió la ropa íntima y le introdujo los dedos. Ella se quedó paralizada y no supo qué decir. Él le pidió ir al consultorio, pero ella no podía decir nada. En ese momento, él paró el auto, le dijo: "no aguanto más", se abrió el pantalón y llevó la cabeza de la joven hacia sus partes íntimas para después eyacular en su boca. Luego de eso, le hizo sexo oral a ella.

Una vez que se incorporó, ella le pidió ir a su casa. En ese momento el psicólogo le dijo que la iba a llevar pero si "me la chupás de nuevo". Ahí repitió todo.

Cuando pudo volver a sentarse, ella empezó a llorar y a mirar por la ventana del vehículo como dándole la espalda a Pes. Él empezó a hablar como si nada, ella le repitió que la llevara a su casa.

Al llegar, él le pidió su teléfono y borró todos los chats que se habían enviado. Después tomó su propio teléfono, hizo lo mismo y se lo mostró. Recién ahí ella pudo bajar del auto.

La chica no le dijo a nadie lo que le había pasado. Pero al fin de semana siguiente volvió a verlo en otro evento y sufrió un ataque de pánico. Llorando, les pidió a sus amigas irse del lugar y recién después pudo contarle parte de lo que le había sucedido a una de sus amigas.

De esa forma estalló la denuncia que ahora tiene al sospechoso tras las rejas.