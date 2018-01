Un extraño robo se produjo el sábado por la mañana en Santa Lucía. Un hombre dejó el auto estacionado en la calle para ir a trabajar y cuando salió descubrió que se habían robado el parabrisas del vehículo.

Según relató, el robo se registró en Gorriti entre Sarmiento y Libertador, entre las 8 y las 15,39. Tras observar lo que le habían hecho a su Fiat Uno, al que también además le rompieron los marcadores de temperatura y aceite, se dirigió a la Comisaría.

Su intención era que le permitieran ver las cámaras de seguridad, para observar en qué horario había sido el robo y cómo lo habían efectuado. “Me dijeron que no podían hacer nada en ese momento, porque no estaba el perito. Por otro lado, la cámara está en la esquina y no capta lo que sucede a la distancia que estaba el auto. Así que sólo labraron el acta y tuve que volver a mi casa”, relató el hombre de apellido Domínguez.

Tras el hecho, le damnificado comentó que “el seguro no me cubre el robo y yo voy a tener que reparar el auto porque lo necesito para trabajar. Agradezco que no me hayan robado el auto entero. Pero mi pedido es que se usen las cámaras de seguridad para este tipo de casos. Si están, que funcionen como corresponde”.