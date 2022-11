Un hecho algo insólito se registró el último lunes en Albardón, cuando una pareja de ladrones se peleó mientras asaltaba con un cuchillo a un obrero. Los dos fueron detenidos (él es menor) y en Flagrancia a la mujer, identificada como Florencia Andrada, le dictaron prisión preventiva hasta el inicio del juicio, que será el próximo 2 de diciembre, por el delito de robo doblemente agravado, por el uso de arma blanca en grado de tentativa y por la participación de un menor de edad, dijeron fuentes judiciales.

Ese día lunes, a eso de las 18.10, el obrero al terminar su jornada laboral salió en su bicicleta MTB marca Olmo para retirarse a su domicilio. Una vez que se encontraba en la entrada de la finca, observó a una mujer que se encontraba sentada en un banco, quien se le aproximó para hacerle una consulta: "Hola, disculpe señor, ¿sabe de alguien que alquile o sepa de alguna casa? Para venirme a vivir sola por que no tengo dónde pasar la noche, tengo los bolsones con ropa mas allá".

La víctima detuvo su marcha, le respondió que no sabía y en ese momento observó que un sujeto que andaba en bicicleta corría hacia él. El ladrón sacó un cuchillo de su cintura, lo colocó en el cuello del obrero y lo amenazó: "Si no me das la bicicleta te clavo en el cuello".

La víctima amagó con entregarle la bicicleta pero no lo hizo, y el ladrón en ese instante con el cuchillo le ocasionó una leve herida en la mano derecha. Todo eso fue presenciado por la cómplice del malviviente, quien se interpuso entre ambos y le manifestó a la víctima que se fuera. Eso generó enojo en su pareja, quien le propinó un golpe a mano abierta y un puntapié.

El obrero aprovechó esa pelea para huir. A unos 300 metros detuvo su marcha con el fin de poner en conocimiento lo sucedido al 911. Al rato, policías de la seccional 18va de Albardón iniciaron recorridas y cerca de las 19 dieron con la pareja en inmediaciones de calle Sarmiento.

Al realizar la resquisa de los mismos no encontraron arma blanca alguna, pero al examinar los alrededores hallaron el cuchillo (tipo Tramontina) en la taza de un árbol.