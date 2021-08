El dueño de una casa de comidas de Santa Lucía denunció que cuando fue a entregar un pedido al Barrio Dorrego de Capital fue encañonado por un sujeto que le robó la moto, una Motomel Blitz 110cc que encima no es de él. Lo insólito fue que, según acusó, el ladrón fue quien había hecho el pedido de comida. Todo ocurrió a eso de las 23.20 del sábado, por calle Tucumán, cerca del ingreso al barrio. "Llego, le paso la comida a la chica que estaba con él y escucho que el tipo me dice "dame todo". Me hago para atrás, lo empujo y ahí me saca el arma. Si no hubiese sido por eso me agarro a pelear, pero bueno, al ver eso se me llenó el c... de preguntas. Lo que hice fue tirarle la moto y ahí me pegó un cachazo en la nuca. Yo salí corriendo", explicó Agustín Yine (22).

El joven afirmó que ahora atraviesa un drama, porque de alguna manera tiene que reponer la moto, que es de su abuelo (la compró hace menos de 1 año). Para peor, momentáneamente tuvo que cerrar las puertas del local, llamado "Pura Gula", que con mucho esfuerzo abrió en septiembre del año pasado. "Esto te tira para atrás, es mucha la bronca que tengo porque encima la Policía no hace nada", se quejó la víctima. El delincuente actuó a cara descubierta y, según dijo Yine, vive en el mismo barrio, a unas cuadras de donde cometió el asalto.

La lastiman en el cuello, dijo que fue en un robo

Una joven identificada como Tania Rosas (21) ingresó a las 23 del sábado al Hospital Rawson con una herida cortante en el cuello y a los policías que la entrevistaron les dijo que había sido atacada en ocasión de robo en inmediaciones de Avenida Rawson y Corrientes, en Capital, dijeron fuentes policiales. La víctima se encuentra bien de salud, mientras que en la Policía investigan su versión.