Destruido estaba ayer Juan Pablo Gangas, hermano de la víctima, Luis (padre de tres chicos). "Es una desgracia", dijo, entre lágrimas.

Un joven de 29 años, padre de tres hijas, perdió la vida la noche del miércoles al recibir una fulminante descarga eléctrica mientras intentaba instalar un equipo de aire acondicionado en la casa de su hermano que vive con su familia en la zona de La Chimbera, 25 de Mayo. La víctima fue Luis Gangas que vivía en el barrio Pablo Marcó, en Rawson, y era jefe de mantenimiento y logística de la empresa de transporte "Bécher", en la que también trabaja su hermano Juan Pablo (31).



El miércoles último, los hermanos habían terminado sus tareas en "Bécher", partieron a almorzar en lo de Luis y luego de un corto descanso enfilaron a la casa de Juan Pablo en la ruta 279, entre las calles 21 y 22, en 25 de Mayo, para instalar un acondicionador de aire.



Según contó el propio Juan Pablo, mientras él controlaba el tema de la electricidad y se encargaba de otras tareas en el piso, su hermano subió al techo para conectar los cables y otras piezas del equipo.



Pero la desgracia sorprendió a Luis a eso de las 21, cuando Juan Pablo escuchó un grito y un golpe seco en el piso. Al correr para ver, se topó con una imagen que no hubiera querido nunca: su hermano en el piso, sin reacción.



"No sé qué pasó, yo estaba abajo dándole las herramientas y controlando la luz y después estaba muerto.... es de no creer, nunca tuvo problemas de este tipo, él sabía lo que hacía porque vivía de esto... mi hermano era el mejor tipo que había, no sé por qué nos pasó esta desgracia", dijo ayer Juan Pablo, entre lágrimas.