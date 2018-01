Daños. Esta es una de las dos casas que atacaron y prendieron fuego. La familia del abusador y unos parientes abandonaron el asentamiento.

Un changarín manoseó e intentó violar a su hijastra de 7 años en un parral lindero al asentamiento Pedro Echagüe en Santa Lucía y provocó la furia de los vecinos. La gente quiso lincharlo, también se la agarró con su mujer, y madre de la menor, acusándola de no querer denunciarlo. Los policías de la Seccional 5ta detuvieron al sujeto y lo sacaron de la villa junto a su concubina para que no los agredieran. Más tarde atacaron y quemaron la casa de la pareja y también la de unos parientes que, al igual que los primeros, se vieron obligados a abandonar el barrio.



Los incidentes se desataron el miércoles por la tarde y la madrugada de ayer y derivaron en la detención del sospechoso, de 27 años, de quien no se puede revelar su identidad para no exponer a la víctima, su hijastra.



Dos vecinas sorprendieron al changarín cuando intentaba ultrajar a su hijastra en los parrales. Las testigos relataron que el hombre se había desprendido el pantalón y que la nena tenía la remera levantada y estaba desnuda de la cintura para abajo.



El abusador notó la presencia de las mujeres y escapó. Ellas, por su parte, fueron a buscar un palo y corrieron a avisar a la madre de la nena. "Estaba durmiendo. Les contamos todo, pero ella no quería hacer nada. La niñita les dijo que era verdad, pero no le creía y le dio dos cachetazos", contó una de las testigos.



Lo ocurrido empezó a correr en boca de los vecinos y estalló la bronca. Unas personas quisieron linchar al abusador. La tensión llegó al punto que los policías de la Seccional 5ta detuvieron al sujeto y lo sacaron de la villa junto a su concubina. También la ligaron unas primas de la mujer, que salieron en su defensa. Nada calmó a la gente, que atacó las viviendas de la pareja y de sus familiares. Si bien lograron retirar algunas de sus pertenencias, sus casas fueron casi desmanteladas para que no vuelvan.

La investigación



La denuncia finalmente fue hecha por el abuelo de la nena en el ANIVI y tomó intervención el juez de instrucción Pablo Flores, que está de turno. Fuentes del caso dijeron que, según el médico legista, la niña no presenta signos de haber sido accedida carnalmente. El detenido se encuentra imputado de abuso sexual.