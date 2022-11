Un hombre que trabaja en la construcción es investigado por los presuntos golpes que le propinó a su pareja y a una hija de ella en la casa donde convivían, en La Bebida, Rivadavia.

El hecho ocurrió el pasado sábado, día en el que el acusado, llamado Jonathan Mauricio Contreras (33), fue detenido. Esa medida se extendió hasta hoy, cuando lo liberaron tras la audiencia en la que la jueza de Garantías Verónica Chicón dispuso abrir una investigación en su contra por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo en contexto de violencia de género (contra su pareja) y lesiones leves en contexto de violencia intrafamiliar (contra la hija de ella).

Según Fiscalía, representada por el fiscal Mario Panetta (UFI Cavig), Contreras y su pareja llevaban aproximadamente 4 años y medio de relación y convivían en un predio de la Unión Vecinal Lote 34 junto a las dos hijas que tuvo ella con una pareja anterior (no tienen ningún hijo en común).

Los problemas del pasado sábado comenzaron cerca de las 6 de la mañana, cuando Contreras bebía afuera de la casa junto a un vecino. Según la denuncia, la denunciante comenzó a discutir con Contreras ya que quería que ingresara al hogar porque estaba borracho. Al hombre eso le molestó tanto que la agarró de los pelos, le dobló la mano izquierda, la tiró al suelo y le dio una piña en el pecho y cachetadas por todo el cuerpo, consta en el relato de la víctima.

La cosa no terminó ahí, pues en ese momento se despertó al hija de 14 años de la mujer, quien al ver que su madre estaba siendo agredida trató de defenderla, pidiéndole a Contreras que la soltara. El hombre tironeó a la menor del brazo derecho y la arrojó sobre la cama matrimonial, mientras que luego volvió a tomar a su pareja, la tiró sobre la heladera y luego también sobre la cama. Por último, agarró unos vasos y adornos y los rompió contra el piso.

Ante tanto ruido intervinieron los vecinos, quienes le pidieron a Contreras que se fuera, pero hizo falta la presencia de la Policía pues el hombre se negaba a marcharse: "A mí no me van a sacar de acá, te voy a tirar el rancho... no me calienta si vos estás adentro pero yo no me voy a ir".

El acusado fue aprehendido por una contravención (por agredir o resistirse a los policías) y más tarde, una vez que la víctima radicó la denuncia en la UFI Cavig, se formalizó su detención.

Esta mañana, asistido por Jorge Guillén, el imputado tuvo la oportunidad de declarar, pero optó por guardar silencio. La jueza Chicón fijó un plazo de 6 meses para la investigación y le dictó al acusado una prohibición de acercamiento a la víctima.

Contreras tiene en su prontuario una causa por el delito de hurto del año 2009, pero no posee antecedentes condenatorios.