La Justicia santafesina investiga el homicidio de un histórico dirigente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Aldo Viscovich, que fue encontrado asesinado con un arma blanca en su vivienda de la localidad de Chovet, informaron hoy fuentes policiales y judiciales.



El cuerpo de Viscovich (68) fue encontrado por su hermano, Tomás, en su domicilio de España, a media cuadra de la subcomisaría de la localidad de Chovet, una pequeña comuna de 2.500 habitantes ubicada en el Departamento General López del sudoeste de esta provincia.



Si bien aún no se conoció el resultado de la autopsia, el primer informe del médico forense detectó un corte de arma blanca a la altura del cuello de la víctima, indicaron fuentes del caso.



La fiscal que investiga el hecho, Vanina Servidio Pozzi, ordenó que se realice la autopsia para determinar si Viscovich sufrió otros cortes en el cuerpo, agregaron los voceros.



El cuerpo del exdirigente de la Federación Agraria fue hallado el jueves al mediodía en su domicilio de Chovet, en el centro de ese pequeño poblado, que se vio conmocionado por la noticia.



Fuentes policiales explicaron que la persona que atacó al productor rural habría ingresado por el fondo de la vivienda, en la que hay un patio.



Cuando los efectivos llegaron a la propiedad, alertada por el hermano de la víctima, el cuerpo estaba tendido en el piso detrás de un mueble divisor, sobre un charco de sangre.



El hombre estaba vestido con una remera, en calzoncillos y con una sola zapatilla, por lo que los investigadores creen que el ataque se produjo ese día a primera hora de la mañana.



Como detalle, indicaron que había quitado la hoja del almanaque correspondiente al día jueves, 18 de mayo.



La principal hipótesis del Ministerio Público Fiscal consiste en que se pudo tratar de un intento de robo, aunque las fuentes aclararon que por el momento “no se descarta ninguna”.



Viscovich era conocido más allá de Chovet por su participación gremial como pequeño y mediano productor en la Federación Agraria Argentina (FAA) y mantenía vinculación con Agricultores Federados Argentinos (AFA).



Estudioso de la cuestión agrícola y de la realidad de los pequeños y medianos productores rurales, el dirigente solía colaborar con medios de comunicación de la zona y ser consultado respecto de esa temática.



Al respecto, Pedro Peretti, exdirector titular de la FAA, dijo esta tarde al canal C5N que Viscovich era un “experto y especialista en el tema uso y tenencia de la tierra”.



“Un permanente difusor de las políticas en contra de la concentración de la tierra, con estudios muy detallados y muy minuciosos, que publicaba con bastante habitualidad en el diario La Capital de Rosario”, señaló Peretti.



En ese sentido, añadió que Viscovich “era un tipo muy estudioso de la problemática agropecuaria”, motivo por el que lo incitaban “a que publicara o que juntara todos los artículos en un libro, porque eran realmente esclarecedores y muy científicos”.



Por último, Peretti contó que la víctima “hacía ´veintipico´ de años que arrastraba un problema neurológico, que se movilizaba con bastón, tenía muchas dificultades para movilizarse, no estaba en una buena situación física, era un hombre que aparentemente no tenía problemas económicos y carecía de enemigos”.