La denuncia policial de una mujer que aseguró haber sufrido un abuso en el interior del hospital Ventura Lloveras, de Sarmiento, por parte de un médico de guardia, generó el inicio de dos investigaciones. Una de ellas, por parte de la justicia y la otro, a cargo del Ministerio de Salud, desde donde no quisieron dar a conocer la identidad del profesional.

Según relató la denunciante, tanto en las redes sociales como ante la Policía, todo ocurrido alrededor de la 1 del 3 de noviembre pasado, cuando ella se acercó a Urgencias junto a su pareja, ya que ambos tenían dolor de garganta y fiebre.

El médico habría hecho pasar primero al hombre y, luego de atenderlo, hizo ingresar al consultorio a la mujer. En ese momento, narró la denunciante, "comenzó a revisarme, hizo que me pusiera de pie y él se puso atrás mío, me sujetó los brazos y comenzó a apoyarme sus partes íntimas y a frotarlas en mi cola. También me agarró los pechos".

Siguiendo lo comentado por la mujer, luego de eso, ella habría empezado a gritar para que la oyera su pareja, que permanecía en la sala de espera. En ese momento, se habría oído un ruido en la puerta, lo que hizo asustar al médico, que la soltó. De inmediato, comentó la mujer, ella corrió a pedir ayuda.

Ante la situación, después de todo lo sucedido, la pareja se acercó a los efectivos que estaban en la puerta del centro de salud para contarles lo que había pasado y después, por sugerencia de ellos, se acercaron a la comisaría a hacer la denuncia.

Como consecuencia, se inició una causa en Cavig, cuya UFI ahora investiga el hecho.

En paralelo, según confirmaron fuentes del Ministerio de Salud, las autoridades del hospital se enteraron de la situación por un reclamo que la mujer dejó en el libro de quejas. Como consecuencia, se dio aviso a la cartera, desde donde se decidió separar preventivamente al profesional de su función y se inició una investigación administrativa.