En la UFI Anivi investigan un posible caso de prostitución infantil en el departamento Calingasta. Por disposición judicial, la presunta víctima, una menor de 13 años, ya fue sacada de su hogar y por ende separada de su madre, la principal sospechosa. Ahora la niña se encuentra refugiada y contenida en la vivienda de una familiar, señalaron fuentes del caso.

Este jueves, el ayudante fiscal Benjamín Spatzer, del equipo del fiscal Duilio Ejarque, pidió a la jueza de Garantías Verónica Chicón que permita que la menor sea sometida a una entrevista videograbada (Cámara Gesell), pedido que fue concedido.

En ese encuentro las psicólogas del Anivi evaluarán si la niña presenta indicios propios de aquellos que son víctimas de delitos contra la integrdidad sexual. Además, el informe que elaboren será clave para conocer si realmente la menor fue explotada sexualmente y si efectivamente su madre estuvo detrás de esas maniobras ilegales.

El caso fue denunciado en la UFI Anivi el pasado 22 de marzo. Quien descubrió el posible delito fue una psicóloga que trabaja en el hospital de Calingasta, atendiendo a una adolescente que le contó que esa otra menor era sacada de su domicilio a altas horas de la noche para estar con hombres.

La profesional advirtió a la jueza de Paz de Calingasta, y desde allí remitieron las actuaciones a Anivi, explicaron los voceros.

Conocida la situación, desde la Justicia se ordenó excluir de su hogar a la presunta víctima, alejándola de su madre. Por el momento se optó por resguardarla en el hogar de una familiar.

Esta mañana, en la audiencia en la que fue solicitada la Cámara Gesell, estuvo presente la abogada Ivana Salas, designada por la mujer sospechosa (no es identificada para proteger la integridad de su hija). Ella aún no ha sido imputada y puede que no lo sea, todo depende de lo que surja en la entrevista videograbada, explicaron los pesquisas.