Daños. La vivienda de la pareja de jubilados sufrió algunos daños, sobretodo en el dormitorio donde se originó el fuego.

Un jubilado la pasó bastante mal por culpa de un incendio en su casa de Jáchal, no sólo porque perdió algunas de sus pertenencias, sino también porque el humo ocasionó complicaciones en su salud y tuvo que ser asistido por un cuerpo médico, dijeron fuentes policiales.



El siniestro tuvo lugar en la mañana de ayer, minutos antes de las 9, en una vivienda ubicada en la calle Juan de Echegaray al 144 (N), entre Maradona y Ruta 150, a pocas cuadras del centro jachallero. Allí vive Martín Francisco Cortez (75) junto a su pareja, también jubilada, quienes se encontraban en la cocina tomando mates cuando advirtieron que de uno de los dormitorios salía humo.



Al parecer, una falla eléctrica en un ventilador de techo generó chispazos que empeoraron las cosas cuando tomaron contacto con un colchón que estaba justo abajo. Las llamas dañaron gran parte de las cosas que había en esa habitación, como esa cama, ropa y un sillón, además del techo de palos y cañas.



El incendio no pasó a mayores gracias a la valentía de Cortez, que entró varias veces al dormitorio a sacar cosas y a tratar de combatir las llamas. Sin embargo, eso le terminó costando un principio de asfixia que asustó a todos sus familiares por su avanzada edad. Lo que ayudó a que inhalara mucho humo fue que los ingresos de la casa estaban todos prácticamente cerrados, por lo que no había ventilación, dijeron fuentes policiales. Sin embargo, el hombre ayer estaba estable y se recuperaba favorablemente, señalaron los voceros. Su mujer, en cambio, resultó ilesa.



Los Bomberos del Cuartel Nro 2 de Jáchal trabajaron para terminar de controlar el siniestro.