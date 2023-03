El presentador y cantante Jey Mammon aseguró estar en estado de "shock", contenido por sus familiares y amigos, y dijo que toma "clonazepam todo el tiempo", tras la denuncia pública de abuso sexual, realizada en su contra por Lucas Benvenuto, con quien dijo haber mantenido una relación consentida.

En una entrevista exclusiva con Jorge Rial para Argenzuela, el conductor reiteró su planteo de inocencia: "Necesito que quede claro que yo no violé ni drogué ni abusé de un nene de 14 años. Yo no voy a demandarlo a él ni a ir contra él porque te juro que entiendo su historia, pero no puedo entender por qué me está causando este daño".

Además, hizo hincapié en que si bien no recuerda con precisión cuántos años tenía Lucas al momento de comenzar la relación, asegura que no empezaron a salir cuando se conocieron sino "cuando él tenía 17 o 18 años". Dijo: "Pasó hace 14 años, no me acuerdo. No tengo idea de cuándo inicié mi relación con Lucas".

Antes de empezar la entrevista con Jorge Rial, el artista sostuvo: “Te agradezco a vos el voto de confianza. Me gustaría decirte que te elegí porque no somos amigos, en principio y en el mismo nivel, te considero un periodista sagaz, profundo, capaz de ir al hueso y de que vas a preguntar todo y la situación amerita. No quería sentarme con alguien que me vaya a cuidar. Quiero que me preguntes todo”.

Jey Mammon respecto a la causa iniciada por Lucas Benvenuto

Al ser consultado por Rial por su motivación para dar la nota a pesar de que la causa legal en su contra prescribió, Mammon explicó: “Judicialmente no hay un tema. Con el comunicado, lo que busqué fue expresarme. Me hago cargo porque es un comunicado que es mío, pero no soy yo el que habla. Son términos técnicos, son palabras de abogados, si se quiere. La gente que me conoce sabe que yo no hablo así. Y a la vez existe tal vez una necesidad o presión para decir algo, hay que salir. Así como me ves sentado, yo creo que estoy así desde el primer día", sostuvo sobre su situación actual y sobre el comunicado que publicó en redes sociales la semana pasada.

"Lo que necesito hacer, desde el primer día, es lo que estoy haciendo ahora con vos. Me está costando un huevo. Pero es esto lo que tengo que hacer. Yo necesito gritar a los cuatro vientos no mi verdad, La verdad. Cualquiera del otro lado puede decir: es tu verdad. Pero yo tengo que decir que es la verdad, porque hay una verdad."

La relación de Jey Mammon con Lucas Benvenuto

Una vez hecha la aclaración preliminar de su situación y la razón para darle esta entrevista a Jorge Rial, el exconductor de la Peña de Morfi repasó detalladamente su relación amorosa con Lucas Benvenuto quien lo acusó de abuso sexual y violación cuando él tenía 14 años.

“Para mí Lucas fue un vínculo amoroso hermoso que duró hasta sus 25 años. Nos amamos, nos cuidamos y nos quisimos. Digo vínculo porque quizás no es lo mismo que una relación. Yo entiendo que hay una diferencia. Yo tomo la palabra ‘vínculo’ como cuando vos te ves con una persona, pasa esporádicamente el vínculo. A veces los vínculos son más fuertes que las relaciones. Creo que fue un vínculo fuerte con él, por eso fue lindo, implicó que hasta le componga una canción. Me animó que fue una de las pocas canciones de amor que compuse. Fue un vínculo hermoso pero hoy representa otra cosa", aseguró Mammon.

La fiesta en la que Jey Mammon conoció a Lucas Benvenuto

Por otro lado, volvió a señalar que cuando se conocieron, el joven tenía 16 años y no 14 como apunta la denuncia en su contra. "Quiero decirlo con palabras propias y exactas para que se entienda: él dice que a los 14 años un hombre lo entrega a mí. Dijo que yo lo violo, lo drogo, lo llevo a mi casa, en la cama está vestido, a la mañana siguiente aparece desnudo y con rasguñones. Yo no puedo eludir esto porque mi necesidad de gritar a los 4 vientos es negar rotundamente esta atrocidad".

Detalló que se conocieron en una fiesta "en 2009 cuando él tenía 16 años" y aseguró que hay testigos y videos de aquel día. Además, explicó que Lucas fue al evento con acompañado de otra persona que en los últimos días se comunicó con Mammon: "Ese chico que vino con él me mandó un mensaje hace dos días y me puso: 'No puedo creer lo que te está haciendo Lucas'. También me dijo: 'El antes de hacer la denuncia me escribió por instagram y me preguntó si me acordaba de su relación cuando él tenía 14 años'", él le dijo que no era así y Lucas lo bloqueó", aseguró.

"Empatizó con él porque es un chico al que la sociedad lo rompió todo. La justicia le dio vuelta la espalda. Me cuesta decir que es un mentiroso. Lo vi decir en una entrevista que se le confunden los datos, los hechos, los días y las personas. Claramente una persona que vivió algo así no esta parado en el mismo lugar que nosotros", declaró sin embargo el comediante.

En cuanto a la edad de Lucas Benvenuto al momento de empezar la relación amorosa, Mammon se explayó largamente ya que consideró que se está corriendo el eje de la discusión.

"Empecé a salir cuando él tenía 17 o 18 años, pasó hace 14 años, no me acuerdo. Es un debate moral. No estamos hablando del día de hoy, no es la sociedad de hace 14 años, no es la ley de hace 14 años".

Luego se preguntó: "¿Ese es el debate? O el debate es que yo me estoy comiendo una condena social por una denuncia de violación, drogar y abusar a un nene de 14 años".

"No se cuando empezó esa relación. Te puedo asegurar que la noche que lo conocí no me fui con él, los chicos que estaban con él lo pueden testificar. Después pasó un tiempo y lo volví a ver y podía tener 17 o 18. Si yo estoy crucificado y no puedo salir de mi casa por la edad de Lucas, estamos frente a un debate equivocado".

"A mí me están denunciando por algo tremendo, esto es lo que me está matando. Me están asesinando en la televisión por cuántos años tenía mientras hay una denuncia que dice que cuando tenía 14 años lo violé y lo drogué".

La denuncia contra Mammon en 2020

Más adelante, Mammon contó cómo recibió la noticia de la denuncia judicial en 2020: "Cuando se presentó la denuncia mi papá estaba internado y se estaba muriendo. Cuando a mí me llegó por redes sociales que iba a hacer algo y después presentó la denuncia formal, lo único que escuché fue que a los 14 años había estado conmigo. Yo le dije a mi abogado, Fernando Burlando, que nada de eso había sido real.

Si bien su defensor le explicó que la causa había prescripto, Mammon sostuvo: "A mí que carajo me importa la prescripción, yo no estuve con un chico de 14 años".

"En ese momento, yo estaba empezando mi programa Los Mammones, se estaba muriendo mi papá y estaba recibiendo esta causa. Burlando me dijo que me fuera a ocupar de mi padre", expresó.

En 2019, un año antes de la denuncia, Mammon aseguró que recibió un mensaje de Benvenuto que decía: "Yo no soy de esas personas que van a ir a la televisión a decir que estuvo con Jey Mammon, quedate tranquilo. Yo se que vos sos nervioso, cagón, ansioso, yo te conozco bien. No tengas miedo, yo no voy a contar esto", expresó Benvenuto en un mensaje de audio según señaló el artista. Luego de recibir esto, señaló que Lucas lo bloqueo. "Acto seguido escucho eso y me fui a vomitar", contó Mammon.