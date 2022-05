La joven que denunció que fue violada por un remisero aclaró que "nada fue consentido". "Si hubiese sido así no estaría pasando por lo que estoy pasando, tengo muchos desgarros internos", dijo la víctima, a quien no se la identifica para preservar su integridad.

El acusado es un sujeto llamado Brian Morales, señalaron fuentes judiciales. Esta mañana fue apresado en el Barrio Valle Grande de Rawson y actualmente está alojado en la Central de Policía.

El hecho ocurrió durante la madrugada del pasado sábado. De acuerdo al relato de la chica, se cruzó con el hombre a la salida de un boliche y él le dijo que la llevaría a su casa. La denunciante estaba con una amiga y ambas se subieron al auto. Fue entonces cuando Morales les propuso hacer un trío pero las mujeres se negaron.

La amiga de la víctima luego se bajó del vehículo y cuando ella estaba por descender el sujeto arrancó el auto. Posteriormente estacionó al costado de una calle (detrás de la División Tránsito de la Policía) y en ese lugar ocurrió el ataque sexual denunciado por la joven.

El sospechoso cuando era trasladado a la Central de Policía.

Si bien fuentes de la investigación habían deslizado que primero tuvieron relaciones vaginales consentidas y que la chica fue solamente violentada y penetrada contra su voluntad vía anal, ahora ella explicó a DIARIO DE CUYO que "nada fue consentido". "Fue violación vaginal y anal", aclaró. Y agregó que a causa del ataque tiene "muchos desgarros internos" y "marcas en mi cuerpo".

"Todo el tiempo me negué, desde el momento uno. Si no me bajé del auto fue porque él aceleró y trabó las puertas. Tuve miedo, por eso nunca escapé. Y cuando intenté hacerlo no me dejó", afirmó.

La víctima actualmente está recibiendo atención psicológica desde el Cavig. Luego de la presunta violación, la joven arrojó a la calle su ropa interior y una gamuza con sangre, elementos probatorios que fueron secuestrados por pesquisas de Criminalística en inmediaciones de Huaco y Caseros, en Capital. Mientras que el remisero dejó a ella en la zona de Güemes y Sarassa.

Cabe recordar que el sospechoso terminó la carrera para ser oficial de Policía y que actualmente espera el nombramiento.