Juan Pablo Echagaray, hijo del juez federal Hugo Echegaray, estuvo en Tribunales para que recibiera la notificación de que es el nuevo imputado por la muerte de Lucía Rubiño. Antes de pasar a un cuarto intermedio para que el juez decidiera los pedidos de Fiscalía, la Querella y la Defensa, el joven de 18 años, quien guiaba una camioneta que estaría involucrada en un desafío que derivó en el fallecimiento de Lucía, habló.

En un principio dijo que no iba a declarar pero en su relato se despegó del hecho. "No he sido parte del accidente. No soy responsable", se escuchó decir sobre el final.

Al momento de tener la palabra, dijo que no quería perder la oportunidad para dar el "más sentido pésame a la familia" de Lucía y extendió sus condolencias a los amigos de la víctima. "Es muy difícil, un dolor inmenso", se oyó.

"Es muy injusta la manera en que se fue", remarcó.

Y finalmente, pronunció las palabras con el fin de alejarse de la responsabilidad del hecho al decir que "no soy responsable" y asegurar que "no he sido parte" del accidente en el interior del barrio Profesional.