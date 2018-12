Buscado. Juan Eduardo Echegaray (27) junto a su madre adoptiva Liliana Loyola (64), internada en muy grave estado por quemaduras.

Una jubilada judicial de 64 años está internada en un estado desesperante en Terapia Intensiva del hospital Marcial Quiroga a causa de las graves quemaduras que sufrió en su cuerpo el pasado 29 de noviembre. Según un familiar de la víctima, Liliana Loyola fue atacada entre las 20 y las 21 de aquel día en su casa del barrio Aramburu, Rivadavia, por su hijo adoptivo Juan Eduardo Echegaray (27) un sujeto con múltiples caídas por robo al que calificó de psicópata.



"Esto se puede llamar crónica de una muerte anunciada. Siempre la golpeó, la maltrató y amenazó con quemarla, siempre por plata, pero ella tenía un amor enfermizo por él, aguantaba todo con tal de no verlo preso. Incluso ahora quería protegerlo pero el 11 de diciembre pasado estalló en llanto, se quebró y le confesó a un hermano que había sido este sujeto, pero le pidió que no dijera nada para que no vaya a la cárcel. Hay un interés económico detrás de esto, quieren que muera para cobrar sus seguros y quedarse con la casa y todo lo que es suyo", dijo el familiar que pidió reserva de su nombre.



Según ese pariente, el caso fue denunciado tras la confesión de la víctima, que al día siguiente tuvo que ser derivada a Terapia Intensiva.



"Todos sabían lo mucho que sufría ella a causa de ese hijo que adoptó desde bebé. En el Juzgado de Menores donde ella trabajaba, toda la familia, incluso sus vecinos, uno de los cuales escuchó la discusión el día en que ocurrió el hecho porque fue a pedirle plata y ella no le quiso dar, y eso que dos semanas antes le había comprado un auto. Hay que detener a ese sujeto porque es peligroso", precisó el hombre.



Fuentes policiales y judiciales confirmaron que la denuncia existe en la Comisaría de la Mujer, que un juez ordenó la captura de ese sujeto que tendría 25 ingresos en calabozos por delitos contra la propiedad, desde que era menor. Y que diferentes áreas de la Policía lo buscan intensamente.