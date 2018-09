Abel Jorge Flores admitió que intentó asaltar y que hirió a un policía. Sus padres intentaron impedir que sea detenido.

La tarde del 15 de diciembre de 2016 Abel Jorge Flores (20) no midió consecuencias. En plena tarde, alrededor de las 18, acechó por la espalda a Armando Metola cuando transitaba por una de las calles del barrio La Estación, Rawson, le puso un cuchillo en el cuello y le exigió lo que tenía. La escena no pasó desapercibida para un ciclista que pasaba y no dudó en bajarse para intervenir. En el acto, Flores abandonó su presa y huyó en bicicleta rumbo a su casa en el mismo barrio. Pero con las descripciones aportadas por los testigos, dos policías de la Motorizada II lo sorprendieron antes de entrar a su casa. Entonces Flores se defendió con el cuchillo e hirió a un policía. Y sus padres, Jorge Javier Flores y Jésica Alejandra Pastoriza, se sumaron a la resistencia para impedir el arresto. Ayer, todos confesaron ante el juez Maximiliano Blejman (Sala III, Cámara Penal) quien ahora debe decidir si acepta o no el juicio abreviado propuesto por el fiscal José Eduardo Mallea y los imputados a través de su defensora Vanesa De Dax, en el que aceptan ser condenados: el joven a 4 años y 2 meses, y sus padres a 5 meses sin encierro.